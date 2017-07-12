CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Hükümet, polis teşkilatı seni koruma altına alacak. Sen de 25 gün yollarda yürüyecek ve ondan sonra da karavanlarda akşamları gayet güzel şekilde geçireceksin. ‘Bak, Adalet Yürüyüşü’ yaptık. Bunun adı ‘Adalet Yürüyüşü’ olmaz. Bunun adı ‘sözde adalet’ olur ve sen, partinin içerisinde karşı aday olanlara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla toplantıda bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılan toplantıda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Yürüyüşün hükümetin ve güvenlik güçlerinin güvencesinde yapıldığını belirten Erdoğan, “25 gün yürüdüler. Kimin güvenliğinde yürüdüler? Hükümetimizin güvencesinde yürüdüler. Herhangi bir şey oldu mu? Vatandaşlarımız herhangi bir şey yaptı mı? Ankara’dan çıkıp İstanbul’a kimin güvencesinde gittiler? Hükümetin, güvenlik güçlerimizin. Mitinglerinde herhangi bir şey oldu mu? Olmadı. Hala bu hükümete kalkıp da siz, ‘Ülkede güvenlik yok’ diyemezsiniz. İnsan utanır. Şu anda OHAL’le uğraşıp, duruyorlar. Kusura bakmasınlar, bu OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat ve huzurlu olarak bu adımlar atılamazdı. OHAL’in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz. Onun sınırlarını biz belirleriz. OHAL’i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın, diye yapıyoruz” diye konuştu.

“TANKLAR DOSTLARININ GELDİĞİNİ GÖRÜNCE SANA YOLLARI AÇTI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ ifadesine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda Türkiye’nin ana muhalefeti ve PKK terör örgütünün arkasında olduğu muhalefet, Avrupa’da ve gittikleri her yerde bu ülkenin aleyhinde her türlü yalanı ve yanlışı söylüyorlar. 15 Temmuz’un gecesinde havalimanından kaçıp, giden bir muhalefetin başı var. Artık bütün belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinden izleyen bir muhalefetin başı var. Şu anda konuşuyor. ‘Kontrollü darbe’ diyor. Nasıl bir ‘kontrollü darbe’ bu? Doğru, doğru; havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinden ‘kontrollü darbe’yi izleyeceksin. Öbür taraftan kalkıp, ‘Darbe olduğu zaman tankların önüne ilk defa ben çıkarım’ diyeceksin. Orada 2 tank vardı. Seni uğurladılar? Nasıl tankların önüne çıkmak bu? Tam aksine oradan kaçıp, gittin ve tanklar da dostlarının geldiğini görünce sana yolları açtılar. Sen de oradan Bakırköy Belediyesi’ne gittin. Yürekli vatandaşlarım kaçıp gitmedi. Onlar tankların önüne yattı. Hükümet, polis teşkilatı seni koruma altına alacak, sen de 25 gün yollarda yürüyecek ve ondan sonra da karavanlarda akşamları gayet güzel şekilde geçireceksin. Bak, ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptık. Bunun adı ‘Adalet Yürüyüşü’ olmaz. Bunun adı ‘sözde adalet’ olur ve sen, partinin içerisinde karşı aday olanlara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin”

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