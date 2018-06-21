Bir İsrail gazetesinde yayınlanan köşe yazısı ve bir Alman parlamenterin çağrısı, Türkiye’de “günün konusu” olmaya aday…

İki olayda da, amaç Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemek…

İsrail’in yüksek tirajlı gazetelerinden Haaretz’te yer alan bir köşe yazısında, özetle “seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferle çıkmasının İsrail için en olumlu senaryo olduğu” görüşüne yer verildi…

Davide Lerner imzalı yazıda, Gazze Şeridi’ndeki şiddet olayları sonrası “İsrail Büyükelçisi’ni sınır dışı eden” Ankara’nın, “ikili ticari anlaşmaların iptaline ise yanaşmadığından bahsediliyor…

Hatırlanacağı gibi; İsrail ordusunun Filistinli protestoculara müdahalesinde onlarca kişi ölmüş, Erdoğan İsrail’i “Filistin halkına soykırım yapmakla”’ suçlamıştı… Bunun üzerine HDP’nin verdiği “İsrail ve Türkiye arasındaki tüm anlaşmalarının iptalini” isteyen önerge; “AKP ve MHP oylarıyla” reddedilmişti…

Haaretz’deki makalede “Erdoğan’ın partisi AKP, CHP’den farklı olarak seçim manifestosunda İsrail’le anlaşmaları iptal etmekten bahsetmiyor. Belki de anlaşmayı yapan kendisi olduğu için…” deniliyor ve “Kudüs kırmızıçizgimiz ve Filistin yalnız değildir’ gibi seçim sloganları var, ama bunların ne anlama geldiği açıklanmıyor” görüşüne yer veriliyor…

Yazısında tarihi olaylara değinen yazar, II. Sultan Selim’in “Osmanlı’nın Yahudi tüccarlar ile Venedikli tüccarların takası için yaptığı müzakerelerden söz ediyor ve “Sultan’ın kendi deyimiyle, ticaretin devamı için tüccarlar özgür olmalıydı. Tüccarların ülkeler arasındaki sorunlarla ilgilenmiyordu. Bir yandan savaş sürerken, ticaret devam edebilirdi. Bazılarının ‘Yeni Sultan’ diye tanımladığı ı Erdoğan, rakipleri tarafından seçimler yaklaşırken İsrail’e yönelik stratejisi nedeniyle eleştiriliyor.” diyor…

Gelelim şimdi Alman Hıristiyan Demokrat Birlik partili ve Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Renate Sommer’in çıkışına…

Özetlemek gerekirse, kısaca “Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini” söylüyor…

Die Tagespost gazetesindeki mülakatında Sommer, “Erdoğan’ın ülkesini Avrupa Birliği’ne hiçbir zaman ciddi bir biçimde yönlendirmeyeceğini, sadece müzakereler sırasında ödenen paraları almak istediğini” söylüyor…

Yetmezmiş gibi, “Erdoğan’ın hukuk devleti prensiplerini ihlal etmeye ve mutlak iktidarını pekiştirmeye devam etmesi” halinde, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin de bloke edilmesi gerekir” diyor…

Sommer; bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Erdoğan’ın bu durumda imzalanan sığınmacı anlaşmasını iptal edebileceği endişesine de, “Böyle bir tehlikenin olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu anlaşma Ankara’nın çıkarına çok uygun. Avrupa Birliği’nden sığınmacıların ihtiyaçları için 6 milyar Euro aldılar.” diye yanıt verdi…

İsrail’deki köşe yazısı da, Alman Parlamenter’in söyledikleri de gerçekten düşündürücü…

Herkes kendi görüşüne bağlı olarak tepki verecektir… Aklı fikri ticaret olanlarla AB’ye karşı olanların fikirleri de farklı olacaktır…

Benim görüşüme gelince…

Dönüm noktası olacak bir seçim öncesinde, nereden gelirse gelsin tüm yönlendirme denemelerinin hiç ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum… Cumhuriyet’in nasıl ve ne koşullarda kurulduğu anımsamak yeter de artar bile..!