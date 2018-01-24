BUNLARDA OYUN BİTER Mİ HİÇ?

Günümüzde siyasetin genel manzarası, “dünyanın sonunun gerçekten gelmiş olduğunu” düşündürüyor…

Kimsenin kimseye güvenemediği, herkesin birbirini kandırmaya çalıştığı, demokrasi kisvesi altında her türlü melanetin sergilendiği bir ortam söz konusu…

Bir de bunlara, normalde “tek bir tanesinin bile büyük tehlike olarak kabul edileceği” sapkın liderleri ekleyince; geleceğe ümitle bakmak zorlaşıyor…

Türkiye’yi Afrin’e müdahale etmek zorunda bırakan durumu yaratan ABD, yeni oyunlar peşinde… Çünkü İngiltere ve Hollanda, sözlü de olsa, Türkiye’ye hak veren açıklamalar yaptı…

…Ve bu sayı giderek artabilir…

O zaman yeni bir oyunla dünyayı kandırmak gerekiyor… Bunun için de en kolay yol, bir süredir küllenmiş gibi görülen Kuzey Kore tehdidi en kolay seçenek…

Bu görev, konumu gereği sözüne güvenilmesi beklenen CIA Direktörü Mike Pompeo’ya düştü… “Pyongyang yönetiminin füze programı savunma amacı taşımıyor, aksine saldırıya yönelik. Bundan sonra atacakları adım silahlarını geliştirmek ve çok sayıda füzeyi ateşlemek.” diyerek bir tür alarm(!) vermiş oldu…

Merkezi ABD’de bulunan Amerika Girişim Enstitüsü’nde konuşan Pompeo, “Kuzey Kore’nin nükleer silah ve füze programını geliştirmesi diğer ülkeler için ciddi tehdit oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik çözüme odaklanıyor. Fakat CIA, farklı seçenekler üzerinde çalışıyor” diyerek olası bir askeri müdahalenin gündemde olduğu iması yaptı…

Bu çıkışın nedeni, yalnızca dış dünyada değil, çok farklı nedenlerle ABD’de de Trump Yönetimi’ne duyulan memnuniyetsizliğin önüne geçmekti… Üstelik çaktırmadan ve “diplomatik çözüme inanıyor” diyerek, barıştan yana olan Amerikalılara da gönderme yapılıyordu…

Trump’ın Beyaz Saray’daki yaşantısını anlattığı kitabıyla sansasyon yaratan Michael Wolff “71 yaşındaki Trump ile 47 yaşındaki First Lady Melania’nın ayrı yatak odalarında uyuduğunu, ikili arasına giren ismin ise Beyaz Saray’da çalışan biri olduğunu” iddia etmişti…

Şimdi de kariyeri boyunca Trump’la çalışan İletişim Danışmanı 29 yaşındaki Hope Hicks’in ABD Başkanı’yla aşk yaşadığı iddia ediliyor…

Kendisinden 42 yaş küçük danışmanıyla aşk yaşadığı iddia edilen Trump konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, “ABD Başkanı’nın güzel basın sözcüsü, Trump Hope Hicks ile aşk mı yaşıyor” başlığıyla durumu okuyucularına duyurdu…

Gerçi bizde “erkeğin elinin kiri” olarak görülebilecek bir durum söz konusu ama, Amerikan kamuoyunun pek hoşuna gitmediği kesin… Sanki her gün biraz daha yaklaşıyor Trump, kendi acıklı sonuna…

Ne var ki, “Trump giderse ABD’yle ilişkilerimiz düzelir” umuduna kapılmak, ölümcül bir hata olur…

Yoksa siz “Derin Devlet” kavramının bir Türk buluşu olduğunu mu sanıyorsunuz..?