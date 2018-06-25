Recep Tayyip Erdoğan 25 milyondan fazla oy alarak gücünü bir kez daha gösterdi. Ülkeyi 5 yıl daha yönetme vizesi aldı.

-Ak Parti, Erdoğan’ın performansına ayak uyduramadı, Meclis’te tek başına çoğunluğu yakalayamadı. Önümüzdeki dönemde parti içinde önemli değişiklikler yaşanması sürpriz olmayacak.

-Koalisyonları önlemek için getirilen başkanlık sistemi daha ilk seçimde Meclis’te koalisyonu zorunlu kıldı. Bu durum seçim sisteminde değişiklik yapılması tartışmalarına yol açacak.

-Devlet Bahçeli “Dağıldı, bitti, yok oldu” denilen partisini aldığı kritik kararlarla yaşatmasını bildi, kilit duruma getirdi, koalisyon ortağı yaptı, yüzde 11 oyun çok üstünde bir etkinliğe ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği sürdüreceğe benziyor.

-Muharrem İnce partisinden 8 puan fazla oy alarak büyük bir çıkış yakaladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine CHP’nin yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

-İYİ Parti kuruluşundan birkaç ay sonra girdiği seçimde ezilmedi ama gelecek için de çok fazla umut vermedi.

-HDP’nin bir kısım CHP’li seçmenin desteğiyle barajı aşıp Meclis’e girdiği anlaşılıyor. Demokrasi açısından iyi bir gelişme bu. Eski hatalarını tekrarlamazsa tabanını oluşturan Kürt kökenli vatandaşlara çok yararı dokunabilir.

-“Milli Görüş” geleneğinden gelen seçmen Saadet Partisi’nin CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıp Erdoğan ve Ak Parti’ye karşı mücadele vermesini benimsemedi. Bu partide de kriz yaşanacak.

-Vatan Partisi, partiden ziyade bir fikir kulübü olma özelliğini korudu. Galiba bunu sürdürecek.

-ABD ve Avrupa ülkeleri Erdoğan’ın seçimi kaybetmesini istiyor ve adeta dört gözle bekliyordu. Seçim sonuçları onları da yeni bir değerlendirme yapmak zorunda bırakacak.

-Ülkenin şu andaki iki önemli sorunu terör ve ekonomideki kötüye gidiştir. Yeni kurulacak hükümet öncelikle bu sorunları çözmek için uğraşacak.