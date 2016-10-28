Bulgur Aşı Çorbası, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak

Her ay hazırladığı bulgurlu yemek tarifleriyle sofralarda lezzet şöleni yaşatan Duru Bulgur, soğuk kış günlerinde lezzet tutkunlarına hem besleyici hem de sağlıklı Bulgur Aşı Çorbasını öneriyor.

Türkiye’nin lider gıda firmalarından Duru Bulgur, her ay hazırladığı bulgurlu yemek tarifleriyle lezzet şöleni yaşatıyor. Siz de Duru Bulgur ürünleri ile yapacağınız birbirinden lezzetli yemekler ile sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz. Bu ay ki yemeğimiz kış aylarında vücudunuza enerji vererek, direncini artıracak vitaminli ve lezzetli Bulgur Aşı Çorbası…

Duru Başbaşı Bulgurundan hazırlanan Bulgur Aşı Çorbası tarifi şöyle:

MALZEMELER

Hazırlama süresi: 4dk./Pişirme süresi: 15-20 dk./ 4 kişilik

2 adet kuru soğan

250 g kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 bardak başbaşı bulgur

6 bardak et suyu

1 bardak haşlanmış nohut

1 adet portakal kabuğu rendesi

½ bardak portakal suyu

Tuz, karabiber

Servis için:

5-6 yaprak ince kıyılmış taze nane

HAZIRLANIŞI

Soğanları ince ince kıyıp tereyağında kavurduktan sonra, biber salçası ve kıymayı ekleyin. Nohudu, portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini ve bulguru da ekledikten sonra et suyunu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuzunu ve karabiberini ekleyin. Bir taşım daha kaynatın. Üzerine ince kıyılmış naneyle süsleyerek servis yapın.

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