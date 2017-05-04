Bulgaristan’ın Rusya’dan Karadeniz üzerinden direk olarak doğalgaz sevkiyatlarının yapılmasından yana olduğu, bunun bölgeye ekonomik ve siyasi istikrarı getirebileceği bildirildi.

Bulgaristan Hükümeti resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Karadeniz’den Bulgaristan’a ve bundan sonra Güneydoğu Avrupa ülkelerine direk sevkiyatların sağlanması bölgeye siyasi ve ekonomik istikrar getirir“ denildi.

2014 yılının Aralık ayında Rusya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’da gerçekleştirilmesi planlanan Güney Akım projesi üzerine yapılan çalışmaları durdurduğunu, bunun yerine Türkiye’ye giden Türk Akımı boru hattının döşenmesine başladığını açıklamıştı.

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