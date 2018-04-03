Bülent Ersoy, sunucu Lerzan Mutlu’yu “tehdit” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 900 lira para cezasına çarptırıldı.

Davaya taraflar Bülent Ersoy ve Lerzan Mutlu katılmadı, tarafları avukatları temsil etti. Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, “Bülent Ersoy’un cezalandırılmasını talep ediyorum. Dava açıldığı zaman Ersoy ‘ben böyle bir şey demek istememiştim’ demişti. Duruşmaya kadar hiçbir şey yapmamıştır. Dava dosyası uzlaşmaya gittiğinde ise uzlaşmak istemediğini belirtmiştir. Sanığın caydırıcı bir cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Zira yargılama aşamasında da pişmanlık sergilememiştir” dedi.

Ersoy’un avukatı Aydın Kuban, “Müşteki vekili müvekkilimizin caydırıcı bir cezayla cezalandırılmasını istemektedir. Ancak müvekkilimin ünlü bir sanatçı olması aleyhine bir değerlendirme nedeni olamaz. ‘tehdit’ suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

900 TL CEZA

Mahkeme görüşmenin ardından, sanık Ersoy’u tehdit suçundan 30 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra Bülent Ersoy’un duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 18 gün adli para cezasına indirdi.

Günlüğü 50 liradan hesaplanmasına karar veren mahkeme Ersoy’u tehdit suçundan 900 lira para cezasına çarptırdı.