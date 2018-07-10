FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finalde görev alacak. Çakır, Hırvatistan ile İngiltere arasında bugün oynanacak yarı final müsabakasını yönetecek.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak bu kritik müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Björn Kuipers olacak.

2018 Dünya Kupası’nda Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında düdük çalan Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası’nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya’da yapılan 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

Dünya Kupası’nda ikinci yarı finalini yönetecek olan 42 yaşındaki Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İngiltere maçı ile birlikte 6’ncı Dünya Kupası maçına ve toplamda 164’üncü Uluslararası karşılaşmasına çıkacak.