Buğday üretimi dünyada arttı, Türkiye’de azaldı

Uluslararası Hububat Konseyi’nin açıkladığı rapora göre, dünya buğday üretimi geçen sezonda 737 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bu rekolte geçen yılki üretim rakamını 12 milyon ton geçmiş oldu.

IGC‘nin 24 Kasım’da açıklanan raporunda ayrıca 2015/16 sezonu sonunda 164 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday üretimi, 2016/17 döneminde, 166 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2015/16 sezonu sonunda 222 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2016/17 döneminde 235 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE AZALDI

Türkiye’de ise 2016 sezonu buğday ekilen alan değişmemekle birlikte 2 milyon ton daha az gerçekleşerek 20 milyon ton civarında oldu. Bu azalmanın dekara verim ortalamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Türkiye’de dekar başına verim 2015’de uzun yılların en yüksek rakamına ulaşarak 288 kilogram olurken, bu yıl 262 kiloya düştü.

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