Buckingham Sarayı’nda gece yarısı olağanüstü saatler yaşandı

İngiltere basınının haberlerine göre dün gece 3 sularında Sarayın en üst düzey yetkilileri acil bir toplantıya çağırıldı. İngiltere basını toplantıyı ‘’çok olağan dışı’’ olarak yorumlarken Saray’daki kaynaklar Kraliçe 2’inci Elizabeth ve eşi Prens Philip’in sağlığı ile ilgili alarm yaratacak bir durumun olmadığını açıkladı

BBC’nin aktardığına göre bugün Kraliçe 2’inci Elizabeth İngiltere Başbakanı Theresa May’i Buckingham Sarayı’nda kabul edecek

Görüşmede ise Kraliçe, genel seçimlerden önce Parlamento’nun fesh edilmesine resmi olarak onay verecek. Prens Philip’in ise bugün Lord Kriket Sahası’da bir açılışa davetli olduğu bildirildi.

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