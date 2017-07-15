Bingöl’ün Sancak beldesine bağlı Oğuldere köyünde bulunan ve Nevşehir’in Kapadokya İlçesi’ndeki peri bacalarına benzerliği ile dikkat çeken Buban bacaları yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sancak Beldesi’ndeki Oğuldere Köyü’nde bulunan Budan bacaları gizemiyle dikkat çekiyor. Bingöllüler tarafından Nevşehir’in Kapadokya ilçesinde bulanan peri bacalarına rakip görülen Buban bacalarının oluşumu hakkında kesin bilgi bulunmazken, geçmişinin çok uzun yıllara dayandığı belirtiliyor. Bacaların oluşum şekli, vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla peribacası şeklinde olan ilginç sivri kaya şekillerinin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Buban bacaları Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce korumaya alınması için çalışmalar başlatıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgili odağı olması için Buban bacalarının tanıtımının yapılması için de yerel yönetimlerinin çeşitli alanda faaliyetleri de sürüyor. Buban bacalarının ilginç hikayesini anlatan Oğuldere Köyü Muhtarı Haser Bakır, inanışa göre, eski dönemlerde Kürtçe adıyla ‘Kemer-i Veyvi’ denilen bu alanda düğün alayının olduğunu söyledi. Düğün esnasında inançlara ve mezheplere ters düşen bir yeminin edilmesiyle buradaki insanlar taşa dönüşüldüğünün rivayet edildiğini anlatan Bakır, “Buraya millet gelip gidiyor. Bize ‘bu kadar güzel yerin neden böyle eksiklikleri fazla’ diye soruyorlar. Bir muhtar olarak ben de üzülüyorum” diye konuştu.

Muhtar Bakır, görüntüsüyle hayrete düşüren Buban bacalarının turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, köylerinde mağaralar, eski mezarlıklar ve çok sayıda keşfedilmemiş tarihi eser bulunduğunu söyledi. Buban bacalarının turizme kazandırılmasıyla bölgenin tanıtımına ciddi katkılar sunacağını dile getiren Muhtar Bakır, ilgili kurum ve kuruluşların Buban bacalarını incelemesi gerektiğini ifade ederek, “Çok güzel bacalarımız var ancak tanıtımda güçlük çekiyoruz. Mağaralarımız da var. Kapadokya peri bacaları uzak, vatandaşları Bingöl’e davet ediyoruz”diye konuştu.