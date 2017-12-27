KAYSERİ Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkeye yazık oluyor. Yarın ‘Ali kıran baş kesen’ler ortaya çıkınca son pişmanlık fayda vermeyecektir. Bu yasayla büyük bir kaos doğacaktır” dedi.

Halaçoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında KHK’nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalara da değinen Halaçoğlu, şunları kaydetti:

“Bir ülke düşünün ki Meclis’i var; ama Meclis yerine hükümetin KHK’ları ile yönetiliyor. Mahkemeleri var; ama mahkeme yerine KHK ile yargı kararı veriliyor. O ülkenin Anayasasının 7. maddesinde her ne kadar ‘Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez’ dese de yasalar, Meclis yerine hükümet adına Bakanlar Kurulu’nca çıkarılıyor. Yine bir ülke düşünün ki daha suç işlemeden bazı kişiler, bu KHK ile suçsuz ilan ediliyor; ama en garibi, bu hukuksuzluklara bir muhalefet partisi destek veriyor. Bu devlete parlamenter hukuk devleti denir mi? Aslında bu olacakları Anayasa referandumunda bir bir anlatmıştık; ama neye yarar ki? Önemli olan toplumun anlaması. Ülkeye yazık oluyor. Yarın ‘Ali kıran baş kesen’ler ortaya çıkınca son pişmanlık fayda vermeyecektir. Bu yasayla büyük bir kaos doğacaktır. Bunu görmek için müneccim olmak gerekmiyor. Bu arada hükümet yetkilileri de çıkmış yanlışlarını tevile (düzeltmeye) çalışıyor. Biraz daha baskı yapılırsa herhalde yine FETÖ’nün oyununa geldik diyecekler. Artık herkes şunu iyi bilsin ki ülkeyi yöneten bu ekip kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Yoksa bu kadar okumuş yazmış insanların üçüncü dünya ülkelerinde bile olmayan böyle bir felaket yasayı çıkarmaları için kafalarına büyük bir taş düşmesi lazım.”