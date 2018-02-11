Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek geçen 9 Şubat 2018 Cuma günü BBC World televizyonunda yayınlan “Hardtalk” adlı programına katıldı. İzleme fırsatı bulduğumuz programda Şimşek, sunucu Stephen Sackur’un sorularını yanıtladı.

Bir savcı edasıyla sorular sormasıyla ünlü Sackur, Şimşek’i terletti. Daha çarpıcı olanı Sackur’un benim diyen gazetecinin Türkiye’nin gündemi ile ilgili hatırlayamadığı, bilmediği, unuttuğu konuları tüm ayrıntılarıyla sormasıydı.

Suriye’de Türk askeri ile ABB askerinin karşı karşıya gelmesinden Almanya, Hollanda gibi ülkelerle olan ilişkilere, doğrudan yabancı yatırımların düşmesinden Türk Tabipler Birliği yönetiminin, gazetecilerin tutuklanmasına, FETÖ’ya kadar ne varsa sordu da sordu, hatta Şimşek’in doğru dürüst cevap vermesini bile bekleyemeden diğer soruya geçti. En çarpıcısı “Rusya ile ilişkilerin yoğunlaşmasının, NATO’ya ABD’ye ve Avrupa Birliği’ne karşı bir alternatif arayış mı” sorusu oldu.

Programı izlerken Sackur’a imrendik. Şimdi bu havada, bu edayla, bu ayrıntılarıyla sadece Şimşek’e değil bir hükümet yetkilisine biz sorsak, inanıyoruz ki “sen kimsin ki bu soruları soruyorsun, bizi yargılamaya cesaret ediyorsun, vatan haini, FETÖ/PKK ağzıyla konuşma” fırçasını yer, stüdyodan çıkmadan işimize son verilirdi. Nokta.

HERGÜN BİR MİLYON

KİŞİ BANKAYI ARIYOR

Bankalar günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası. Her gün bankalarla bir işimiz oluyor ama bankalara ulaşmak ayrı bir dert. Bazen istediğimiz bilgiyi alamıyoruz, bazen öfkelenip bağırıp çağırmak istiyoruz, bazen de karmaşık bant kayıtları arasında kaybolup gidiyoruz.

Verilerine göre, geçen yılın Ekim-Aralık döneminde bankaların çağrı merkezleri 124 milyon defa aranmış. Arama-cevap alma süresi de ortalama 170 saniye. Başka deyişle her gün bir milyon kişi bankasını arıyor ve bunun için en az üç dakikasını harcıyor. Bu aramaların yüzde 92’si de bir şekilde yanıt alıyor.

Israrlı bir şekilde bant kayıt yerine canlı ses duymak istiyorsanız; yüzde 90’nı üniversite mezunu, dörtte üçü kadın olan ve çalışma saatlerinde sadece 52 dakika mola veren 9 bin 300 kişi çağrı merkezlerinde telefonun ucunda bekliyor ama bunlar ulaşmak, sorunu anlatmak ayrı bir sıkıntı. Önce canlı sese ulaşacaksınız, sonra annenizin kız soyadını, olmadı, birinci ve üçüncü harflerini bileceksiniz, bu sınavdan geçtikten sonra işinize bakacaksınız. Görüşmenin bir dakikası zaten böylece gidiyor.

Biz “bu banka niye cevap vermiyor?” diye söylenirken, banka da bize ulaşamıyor. Aynı dönemde bankalar, müşterilerini 23 bin 700 defa aramışlar, bu aramaların yarınsa cevap verilmiş. Doğrudur, “0 850 veya “0 444” ile başlayan numaraları görünce açmıyoruz. Onlar da yolda mıyız camide miyiz demeden ısrarla arıyorlar.

Şunu da belirtelim bu aramalar bilgisayarlar tarafından sürekli yapıyor taa ki cevap alana kadar. Bundan kurtulmanın iki yolu var: Birincisi açıp hemen kapatmak, ikincisi bankaya “telefonla aranmayın” talebiniz iletmek. Bunun yerine e-posta üzerinden bilgi almak en iyisi.

İnsanlar işleri güçlerini bırakıp her gün 3 dakika boyunca bankalarla konuşuyorlarsa burada bir iletişimsizlik sorunu var demek. Yeni çözümler getirilmeli.