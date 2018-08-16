19 yıl sonra 17 Ağustos Depremi’nden ders aldık mı?

“Tedbir alalım doğa olayları afete dönüşmesin” diyen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)Ankara şube başkanı Selim Tulumtaş ile birçok kişiye facia kavramını öğreten 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuştuk. Tulumtaş Ülkemizi bekleyen bu önemlideprem olayını ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Doğal afetlerle özellikle deprem ile mücadelede milat olarak saydığımız 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Ankara İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Selim Tulumtaş ile konuştuk. Tulumtaş, birçok can ve mal kaybı yaşadığımız 17 Ağustos depremi sonrası neler yapıldığını ve nelerin eksik kaldığını söyleşimizde açık şekilde anlattı;

-Soru: İMO olarak 17 Ağustos depremi hakkında neler söylersiniz?

Selim Tulumtaş: İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Yapı üretim sürecinin asıl unsuru olan bir meslek Odası olarak, başta yerel ve merkezi düzeyde ülkemizi yönetenler olmak üzere; her kurum, kuruluş ve imza sorumluluğunu üzerinde taşıyan her insanın bu günlerde bir kez daha düşünmesini istiyoruz.

İnşaat mühendisliği, yer altında ve yer üstünde güvenli ve sağlıklı yapı üretebilen ve bunu örnek uygulamalarla kanıtlayan bir bilim dalıdır. İnşaat mühendislerinin, güvenli ve sağlıklı yapılar üretmenin yanında, insanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak gibi bir görevi de var.

Türkiye, bir deprem ülkesidir. Bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesi ve bu durumun bir türlü önlenememesi sorunun ana kaynağını oluşturuyor. İzlenmesi gereken tek yol; yapıların, mesleki derinliği olan, ahlakı ve etik anlayışı yüksek meslek insanları tarafından, mühendislik bilimine ve “Deprem Yönetmeliklerine” uygun olarak tasarlanması ve üretilmesidir. Ayrıca standartlara uygun malzemeler kullanılarak etkili bir denetim mekanizmasının da uygulanması gerekmektedir.

Soru: 17 Ağustos depreminden sonra neler değişti?

Tulumtaş:17 Ağustos 1999 Depremi, ortaya çıkan can ve mal kayıpları bakımından bir “Milat” olarak kabul edildi. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar, uzak veya yakın ölçekte her aileyi etkiledi. Ayrıca genel olarak kırsal alanlarda yaşanan deprem yıkımlarının dışında, ”Bir Kent Depremi” olarak kayıtlardaki yerini almış oldu.

1999 Gölcük ve Düzce Depremlerinin ortaya çıkardığı can kayıpları ve büyük ölçekli ekonomik kayıplar, her kurum ve kuruluşun konuyu yeniden düşünmesine neden oldu. Bu kapsamda yapı denetimi, nitelikli mühendislik eğitimi, mühendislik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve ilgili mevzuatlar ülke gündeminin ilk sırasında kendisine yer buldu. Yapı üretim süreci bileşenlerinin görev ve sorumlulukları, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiğine dair pek çok bilinmez, sorun olarak varlığını hissettirdi.

Deprem gerçeği ile birlikte depreme karşı alınması gereken önlemler, toplumsal ölçekte yeniden sorgulandı. Yapı güvenliğinin sağlanması için yapılan ve yapılması gereken uygulamalarla birlikte, yeni bir “AFET” bilincinin oluşturulmasına kadar geniş yelpazede sorunlar ele alındı. En azından İnşaat Mühendisleri Odası; deprem ve güvenli yapı üretilmesi konusunu, farklı boyutlarıyla birlikte geniş bir pencereden bakarak, sorunların kaynağını ve çözüm yollarını ortaya koydu.

-Soru: Depremden sonra yapı ruhsatları ve yapı denetim adına neler değişti?

Tulumtaş: 1999 depremleri, asıl sorunun sağlıksız ve kaçak yapılaşma, mühendislik hizmeti almadan yapıların üretilmesi ve yapı üretim sürecinin denetlenmemesi olduğunu açığa çıkardı. Dolayısıyla da tartışma daha çok yapı denetim kavramı üzerine yoğunlaştı.

İnşaat ve yapı sektörünün işleyişini ve sorunlarını tam olarak çözemeyen, ilgili kurumlara, üniversitelere, meslek odalarına danışılmadan alelacele hazırlanan kanun, sorunu çözmek bir yana kendisi sorun olarak gündemdeki yerini aldı. Yıllar yılı ekonomi ve siyasetin en büyük finans kaynaklarından olan inşaat sektöründeki payın bölüşülmesi kimsenin işine gelmezken, tüm sorumluluk tek başına, üstelik hiçbir yaptırım gücü olmayan yapı denetim kuruluşları ile mühendis ve mimarların üzerinde kaldı.

Denetim işini yapamadığını anlayan devlet, yapı denetimi işlerini yapı denetimi kuruluşlarına bıraktı. 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası’nın Genel Gerekçe bölümü, sorun ve çözüm bağlamında doğru bir felsefi yaklaşıma sahipti. Ancak bu durum, yasanın içeriği ile denk düşmedi. Anlaşıldı ki yasanın genel gerekçesini yazanlarla yasayı çıkaranlar konuyu farklı algılamışlardı. Doğru bir noktadan hareket etmek, doğru yere ulaşma anlamına gelmemiş, yasa yapıcı, yasanın etki alanını daraltarak, muafiyet sınırlarının genişletilmesini sağlayıcı düzenlemelere imza atmıştır.

-Soru: Depremden sonra Kentsel Dönüşüm adına değişen birşeyler oldu mu?

Tulumtaş: 2011 yılında yaşanan Van depremine kadar büyük tepki alan kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları kamuoyu nezdinde meşrulaştırılarak, 2012 yılında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile yasalaştı.

Hafif hasarla atlatılması gereken depremlerde dahi yapıların kullanılamaz hale gelmesi ve can kayıplarına yol açması, mevcut yapılardaki tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde yaklaşık yirmi milyon yapı bulunmakta, ancak bu yapı stokunun ayrıntılı bir envanteri çıkarılmadığı için depremde bir bütün olarak nasıl bir davranış sergileyeceği bilinmemektedir. Bilinen, mevcut binaların yüzde 67`sinin ruhsatsız, yüzde 60’ının 20 yaşından büyük olduğudur.

Bu veriler, kentsel dönüşüm projelerinin meşrulaştırılmasını ve kabul edilebilirliğini sağlamış, uygulama başlamıştır. Depreme karşı kentlerimizi, binalarımızı hazır hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin bu amaca ne kadar hizmet ettiği tartışmalı olmakla birlikte, kamu binalarının akıbeti ise belirsizliğini korumaktadır. “Riskli alan”, “riskli yapı” belirlenmesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk mağduriyetler ve hak kayıplarına yol açmaktadır. Depreme karşı yapı stokunu güvenli hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni sorun alanları yaratmaktadır.

-Soru: Depremden sonra yapı stokunun mevcut durumu ile yapı üretim anlayışı değişti mi?

Tulumtaş: 17 Ağustos 1999 tarihinden bu yana 19 yıl geçmesine rağmen, her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkemizde, kısa süreli ve acil olan bazı önlemlerin bile alınamadığı, oy ve para uğruna var olan risklere yeni risklerin eklendiği görülmektedir. Üzülerek söylemek gerekir ki; deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değiliz.

Yapıları depreme karşı hazırlamanın iki yolu vardır:

İlki; mevcut yapı stokunun durumu tespit edilerek iyileştirilmesi, onarılması, güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasıdır.

İkincisi; yeni yapılacak olan yapıları, bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapmaktır. Planlama ve tasarım aşamasından yapının kullanıma açılmasına kadar tüm süreç mesleki yeterliliğe sahip mühendisler tarafından yönetilmeli ve denetlenmelidir. Ayrıca, risklerin transfer edilmesi bakımından yapı sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası yapılmalıdır.

Profesyonel mühendislik yaşamının düzenleyicisi olması gereken meslek odalarının yetkileri giderek bilinçli bir şekilde azaltılmaktadır. Ticari kaygı teknik kaygının önüne geçmiş, bilgi, beceri ve liyakat sahibi yöneticilerin yerini şirket ve cemaat ilişkileri almıştır. Meslek odası, üniversiteler ve endüstri arasında olması gereken işbirlikleri görmezden gelinerek yok sayılmıştır.

İMO Ankara Başkanı Selim Tulumtaş ile yaptığımız söyleşiye Ankara özeli üzerinden devam ettik. Tulumtaş sorularımıza şu şekilde cevap verdi:

Soru: Ankara olası bir depreme hazırmı?

Tulumtaş: Biliyorsunuz ki Ankara İstanbul gibi birinci derece deprem bölgesinde yer almıyor. Ankara daha düşük bir deprem riski olan bölgede yer alıyor. Ancak tüm ülkemizdeki deprem ihtimali Ankara’da da mevcut. Bu nedenle Ankara’nın depreme hazır olup olmadığını ilişkin sorulara ancak yapı stokumuzu ortaya çıkararak cevaplaya bilirim. Van da yaşadığımız 2011 depremi sonrası deprem sonrası eylem planı hazırlanmıştır. Deprem sonrası eylem planında mevcut yapı stokunun belirlemesine ilişkin bir eylem planı vardır ve bunun 2017 yılında tamamlanması gerekiyordu. Asıl olarak bu envanterin çıkarılmasıdır önemli olan. Yani spekülasyon yapmayıda engelleyecek bir durum yapı stoku envanterinin tamamlanmış olmasıdır. Bu eylem planı içinde yapıların dayanıklılığına ilişkin kısımlarda var. Bunlar tamamlanmadığı müddetçe şunu söyleyebiliriz Türkiye depreme hazır değildir. Çünkü bakıldığında yapı stokunun envanterine ilişkin bir çalışma elimizde yoktur.

Soru: Ankara’da şuan kentsel dönüşümler var. Bu yeni binalar ne kadar depreme dayanıklı?

Tulumtaş: Şu anda binaları depreme dayanıklı olarak teknolojiden faydalanarak yapıyoruz. Bunun elbetteki teknolojinin ilerlemesiyle maliyetleri de düşüren bir etkisi var. Öncelikle biliyorsunuz projeler açıklanır sonrada o projelere uygun olarak yapılar yapılır. Bu yapılar yapım sırasında denetlenmesi gerekiyor. Denetlemeyi ilişkin sorunlara bakıldığında büyük sıkıntılar var. En büyük sorunlarımızdan biriside yapı sahibi ile denetim kuruluşu arasındaki para pul ilişkisi var. Bu ilişkiye son verilmediği sürece yapı denetleyici denetleyeceği bu yapının sahibinin sözünden çıkamaz. Bu durumda denetlemeyi yok ediyor. Bu duruma şuan resmi bir düzenleme yapacaklar diye biliyorum. Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibinin arasındaki ilişkinin koparılması yapı denetlemeyi kuruluşun daha özerk bir şekilde davranıp kararlarlarını vermesini sağlar. Şuan da parayı veren düdüğü çalar durumu var.

Soru: Ankara’nın risk haritasını çıkarsak ortaya nasıl bir tablo ortaya çıkar?

Tulumtaş: hep bahsettiğimiz gibi kentsel dönüşüm olarak bilinen eski yapıların düşümü zamanın da kanun çıktığında bu tür yerlerin öncelikli risk durumlarını saptayarak buraların kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesini öncelikli olabilmeğine ilişkin bir ön görü vardı. Ama o öngörü çıkmadı. Oralarda bir şey yapılmadı. Bunun yapılmamada nedenlerinden biriside o bölgelerde çok katlı binalar olması ve rant elde edilebilecek bir nokta olmamasından kaynaklandı galiba. Temel olarak baktığımızda oraların gözden geçirilerek öncelikli olarak ortaya çıkarılması gerektiğini gözlemledik.

Soru: Isı yalıtım yapılırken binaların sağlamlık durumuna bakılıyor mu?

Tulumtaş: enerji kimlik belgesi uygulaması var. Bütün binaların enerji kimlik belgesi çıkıyor o enerji kimlik belgesi içinde de o yapının ısı yalıtımgereklilikleri ortaya konuluyor ve ona göre işlem yapılıyor. Binalar sınıflara ayrılıp ona göre işlem yapıyor. Binanın eksiğine göre o projeler gerçekleşiyor. Ancak ısı yalıtım işlemi sırasında binanın dayanıklı olup olmadığı konusu irdelenmiyor.

Soru: Ankara’da olası bir deprem olsa ve binalar zarar görse hızlı bir geri dönüşüm planı varmı?

Tulumtaş: Ulusal deprem eylem planı bunun içinde risk durumunda birçok eylem sayılıyor ve depreme hazırlık anlamında da sayılan maddeler var. Bu Ankara’nın kendi bölümü vardır. Ankara Ulusal Deprem Eylem Planı adında bu 2023’e kadar kapsayan bir eylem planıdır. Bu plan içinde de bu tür faaliyetlerin ve planların bitirilmesi gerekiyordu. Şuan için geri dönüşüme ilişkin bir plan varmıdır ya da yokmudur diye sorarsanız onun olmadığını görüyoruz.

Soru: Depremlerde yada diğer afetlerde Toplanma alanı adında bir kavram var. Ankara bu alanlar ne durumda yeterli mi? Vatandaşlarımıza deprem öncesi ve sonrası eğitimi veriliyormu?

Tulumtaş: Ankara’ da toplanma alanlarının nereler olduğunu ve sayısını biz bilmiyoruz. Genel olarak yapılmadığını söyleyebilirim. Hep tekrarlıyorum Ulusal Deprem Eylem Planında bu eğitim faaliyetleride var. Bu zamana kadar bunları görmediğimize göre bu planın işlevlik kazanmadığını ve yürümediğini görüyoruz. Toplanma alanları bütün olasılıklar düşünülülersek belirleniyor. Fakat vatandaşlarımız çoğu zaman buralara araç park ediyor bir şekilde bu alanlar amacı dışında kullanılıyor. Biz AFAD ile işbirliği halinde çocuklara özel eğitimler eğlenceli bir şekilde bir eğitim verdik.

Soru: Sonsöz olarak neler söylemek istersiniz?

Tulumtaş: Vatandaşlarımızın da kendi can ve mal güvenliği açısından bir şekilde deprem eğitimi almaları ve bunu sorgulayabilmelidir. Yetkili kişilerinde söylediklerini dinlemelerini öneriyorum.