Bu sene ülkemiz %3’ün biraz üzerinde büyüyecek

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, darbe girişimi ve terör olaylarına rağmen ülkenin menfaatlerini korumaya gayret ettiklerini belirterek, “Bu sene ülkemiz yüzde 3’ün biraz üzerinde büyüyecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde, Ak Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Partinin Karkamış teşkilatının da yer aldığı toplantıya; Nizip Belediye Hacı Fevzi Akdoğan, Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan ve Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de katıldı.

Burada konuşan Mehmet Şimşek, ülkenin belki de 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonraki en zor dönemden geçtiğini belirtti. Milletin birlik ve beraberliği ile bu sürecin en az zararla atlatılacağını kaydeden Şimşek, şöyle dedi:

“Belki de 2’nci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en zor ve bu coğrafya açısından en zor sıkıntılı süreci yaşamaktayız. Fakat milletimizin birlik ve beraberliği, Cumhurbaşkanımızın milletle tek yürek olmasıyla bu süreç de en az zararla atlatılacaktır. Tekrar çok güçlü bir şekilde geleceğe, 2023 ve sonrası hedeflerimize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabiki bu yakın coğrafyada 100 yıl önce çok büyük bir oyun oynandı. Şimdi sanki yeniden bu oyunun farklı sahneleri oynanır gibi durum söz konusu ama çok şükür ülkemiz, milletimizin desteğiyle çok güçlü bir şekilde bunların hepsini atlatır.

Türkiye, koalisyon hükümetlerinden, siyasi istikrarsızlıktan çok çekti. 1970’lerde falan dünyada çok büyük sorun yaşamazken, ülkemiz büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşadı. Düşünebiliyor musunuz son birkaç yıldır Türkiye’de oynanan oyunlar, koalisyon hükümetleri döneminde yaşanıyor olsaydı Türkiye’nin hali ne olurdu? Sadece bunu düşünmemiz bile model değişikliğinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarır.”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, darbe girişimi ve terör olaylarına rağmen Türkiye’nin bu yıl yüzde 3’ün biraz üzerinde ekonomide büyüme kaydedeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Başkanlık sistemi aslında basit haliyle siyasi istikrarı temin etmekle kalmayacak, aynı zamanda temsilde adaleti ve yönetimde istikrarı sağlayacak.

Çünkü Başkanlık sisteminde birçok aday yarışır, bir aday dönem için ülkeyi yönetir. Millet memnunsa, bu 2 döneme çıkabilir. Aslında siyasi istikrarı sağlar. Bugün yüzde 10 barajından çok şikayet ediyoruz. Oysa Başkanlık sistemi temsilde de adaleti sağlar. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 2 bile büyüyemedi. Biz onların iki katı büyüdük. Kamunun tamamına bakarsanız, bütçede dengeyi sağladı.

Nereden bakarsanız bakın Türkiye, iyi bir performans yakaladı. Peki bu sene ne olacak? Son gelişmelerle mesela turizmde milli gelir 1.2 puan düştü. Sadece turizmin etkisiyle bunlar. Sadece Rusya ile ilgili değil bu yaşanan. Terör eylemleri de etkili oldu. Darbe girişimi başarısız oldu ama ülkenin enerjisi o alana yöneldi. Bir yandan da etrafımızdaki ateş çemberine rağmen ülkenin menfaatlerini korumaya gayret ediyoruz. Bunlara rağmen bu sene ülkemiz yüzde 3’ün biraz üzerinde büyüyecek. Sorunlar yok mu? Var ama o sorunları çözmek için de güçlü bir hükümet var. Çok iyi tasarlanmış bir yol haritamız var. Sorunları çözmek için hükümetimiz sürekli çalışıyor. Esnafı şoklara karşı nasıl koruruz, çiftçiyi nasıl destekleriz diye.”

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