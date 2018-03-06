İkinci Dünya Savaşı’nı bitiren atom bombalarıydı…

Tek bir bombada bu kadar çok insanı öldürmenin mümkün olduğunu görmek ürkütücüydü… Böyle bir silaha sahip olanın tüm dünyayı ele geçirmesi işten bile değildi…

Durumu kavrayanlar hemen işe koyuldu… Sadece casuslar değil, bilim adamları da devreye girdi… Çünkü varlıklarını korumak için onların da nükleer silahlara sahip olmaları gerekiyordu…

Fazla uzun sürmedi bu evre ve ABD karşısında ona dikebilecek başka ülkelerin olduğunu görüverdi…

Ama taraflar savaşmaktan vazgeçmediler bir türlü… Bu savaşta birbirlerine bomba atmıyor, sadece tehdit etmekle yetiniyorlardı…

Soğuk Savaş’la tanışmıştı insanoğlu…

Uzun menzilli balistik füzeler üretildiğinde, karşılıklı tehditler daha da ciddi boyutlara gelmişti… “Ben ona saldırırsam, o da bana saldırır” kuşkusu, elleri bağlamıştı…

…Ve insanoğlunun “savaşmaya devam edebilmek için” yeni bir silah bulması gerekiyordu…

Bu arada Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi de, ABD’nin canını sıkıyordu fena halde… Mutlaka çözüm bulunması gereken bir kriz vardı ellerinde… Yeni silah arayışı doruğa çıkmıştı yani… Bilim adamlarından ise henüz ses yoktu…

Çözüm tam bu sırada, bilim adamlarından değil de istihbarat örgütlerinin yönetimindeki komploculardan geldi…

Başta ismi bile yoktu bu silahın…

Ama dine dayanıyordu… Sadece Afganistan’da değil, Pakistan ve hatta Türkî cumhuriyetlerde de; yaşam koşullarından bıkmış ve Allah adına savaşıp Cennet’e gitmek isteyen gençlerin bulunması şarttı…

Sonunda Sovyetler Birliği dağıldı ve bu ABD için bir zafer anlamına geliyordu… Afganistan ve Pakistan ise bugün bile kurtulmuş değil, bu silahın etkilerinden… Ama bu Amerikalıları hiç ilgilendirmiyor…

Üstelik aynı yöntemi şimdi da Ortadoğu’da kullanıyor…

Başlangıçta dine dayandığını söyleyen ve adı o zamanlar IŞİD olan örgütle başlayan furya hala sürüyor… Siyasi hayatı Stratejik Derinlikte başlayıp, Değerli Yalnızlıkla biten bir eski Dışişleri Bakanı’nın IŞİD’i “bir grup öfkeli genç” diye tanımlamasını da unutamadık hala…

ABD’nin yarattığı IŞİD işi Batı ülkelerindeki eylemlere kadar uzattığında, önce DEAŞ diye anılmaya başladı…

Sonra da nükleer silahlara karışı bulunan o isimsiz silahın adının “TERÖRİZM” olması kararlaştırıldı…

Şu anda hem ABD, hem Rusya; bu silahı kullanıyor… Ne ölen siviller umurlarında, ne de müttefikleri…

Onlar birbiriyle savaşıyor ve bu savaş biri kazanana kadar sürecek..!