Bu proje göçmenlerin ve işsiz gençlerin ellerinden tutacak

Keçiören Belediyesi’nin de proje iştirakçileri arasında olduğu, göçmenler ile işsiz ve engelli gençlerin meslek kurslarıyla sertifikalandırılarak iş hayatına atılmasını sağlamayı amaçlayan “Elimden Tut” projesi başlatıldı.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün proje ortağı, Keçiören Belediyesi, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve MAVİDER(Merhamet Adalet Vefa İyilik ve Yardımlaşma Derneği)’in proje iştirakçisi olduğu “Elimden Tut” projesinin tanıtımı için bir kokteyl düzenlendi. Tanıtım programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da katıldı.

DEZAVANTAJLI KESİMLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Projenin dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunacağını belirten Mustafa Ak, özellikle göçmen kadınların yararlanacağı projeyle istihdama da katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bugünkü projeden faydalananların büyük bir kısmı göçmen.

Giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, bilişim teknolojileri olmak üzere kursiyerlerimize üç farklı alanda destek kursları vereceğiz. Sertifikalarını alacak kursiyerlerimiz ara eleman talebinde bulunan firmalarda daha sonra istihdam edilebilecek” dedi.

Keçiören Belediyesi olarak dezavantajlı kesimlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata aktif katılmasını amaçlayan birçok projenin içinde yer aldıklarını kaydeden Başkan Ak, “Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde dezavantajlı bireylerin istihdamı için eğitim ve koordinasyon projesini (İSKEP) hayata geçirdik. Projeden şu ana kadar 1500 vatandaşımız faydalandı.

AB Bakanlığı tarafından da desteklenen ‘Engelsiz Şefler’ isimli projemizle 18 engelli genci refakatçileri eşliğinde Portekiz’in Braga şehrine gönderdik. Yine muhasebe eğitimleri sayesinde kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması projesiyle 120 kadına beş ay boyunca ön muhasebe eğitimi veriyoruz.

Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen 1071 Kadın Girişimci Projemizde geçtiğimiz günlerde 66’ncı iş yerimizin açılışını yaptık” diye konuştu.

UYUM SÜRECİNİN HIZLANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Ak, belediye bünyesinde kurulan Göçmen Hizmetleri Merkezi’nin sağlık, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, istihdam gibi çeşitli konularda göçmenlerin yanında olduğunu ifade ederek, “Keçiören ilçemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilcinin yer aldığı Koordinasyon Kurulu ise göçmen sorunlarına yönelik toplantılar yaparak raporlar hazırlıyor.

Göçmenlere yönelik Türkçe dil kurslarımız var. Göçmenlerin daha insani koşullarda hayatlarına devam etmesi ve uyum sürecinin hızlanması için üstümüze düşeni yapmaya devam ediyoruz” mesajını verdi.

Kaymakam Bulut ise, Keçiören’de yaklaşık 6 bin 400 göçmeni misafir ettiklerini dile getirerek, “Göçmenlerimize, vatandaşlarımıza sunduğumuz temel hizmetleri sunuyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı, ama biz de göçmen misafirlerimizden kanunlara ve kamu düzenine saygılı olmalarını bekliyoruz.

Keçiören Belediyesi’nin koordinasyonunda kurulan Göçmen Hizmetleri Merkezi çok güzel hizmetler sunuyor. Bugün startını verdiğimiz proje önemlidir, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İSTİHDAM EDİLMELERİ SAĞLANACAK

Konuşmaların ardından slayt gösterisi eşliğinden projenin tanıtımı yapıldı. Daha sonra protokol heyeti kurdele keserek atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.

Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulan ve desteklenmeye değer bulunan “Elimden Tut” projesi, Ankara ilinde bulunan dezavantajlı gruplardan olan göçmen, işsiz ve engelli gençlerin meslek kurslarıyla sertifikalandırılmasını, onların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama aktif katılımını ve bireyler arası fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında toplam 65 kursiyere, tercihe göre Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Bilişim Teknolojileri alanlarında meslek kursları verilecek.

12 ay sürecek proje sonunda kursiyerlerin ürettiği ürün ve hizmetlerle ilgili bir sergi düzenlenecek ve bu etkinlikte kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek. Sertifikalarını alan kursiyerlerin, ara eleman talebinde bulunan firmalarda istihdam edilmesi için çalışmalarda bulunulacak.

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