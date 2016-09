Bu pisliği el ele temizleyelim

Reklam

Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hareketinden önce yaptığı açıklamada “Münbiç denilen yer Araplara ait, PYD’ye ait gibi göstermek istiyorlar” dedi. Erdoğan, “Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir ve olmayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığına ait TC-TUR adlı uçakla bugün saat 10.30’da İstanbul’dan New York’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde yaptığı basın toplantısında BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmanın hem 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hem de 241 şehidin kanını döken FETÖ’nün dünya kamuoyuna doğru biçimde anlatılmasına vesile olacağını belirterek, “ Biz her platformda FETÖ ve elebaşının karanlık yüzünü deşifre etmeye, bu terör örgütünün Türkiye ve diğer ülkeler için oluşturduğu tehdidi dile getirmeye, dostlarımızı da uyarmaya devam edeceğiz. Her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Dünyamızı Değiştirmek için Evrensel Hamle” temasıyla gerçekleşecek Genel Kurul genel görüşmelerinin resmi açılışının yapılacağı 20 Eylül Salı günü bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısında Suriye sınırında yaşananlar için sorulan bir soruyu şöyle cevapladı:

“ Başından beri, bizim kesinlikle Suriye’nin kuzeyinde bir PYD, yanında YPG gibi bir bütünlük içersinde bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi hep söyledik. Devlet ifadesini kullanmayı zül telakki ediyorum. Bazı basın mensupları, basın yayın organları hala IŞİD diyor. Bunu kullanıyorlar. Bu ismi kullanmak suretiyle İslam’a saygısızlık ettiklerinin hala farkında değiller. İslam’da terör yoktur. Burada bizi dinleyin. Biz sizinle NATO ile beraberiz. Bizim stratejik ortağımız var. Burada el ele verelim, buradaki pisliği temizleyelim.

