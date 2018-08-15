Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yeni sezona yeni bir oyun ile merhaba diyecek. İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan “Dikkat Trafik” adlı oyun okulların açılması ile birlikte tiyatro severlerle buluşacak. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeni Kenan Olpak’ın yazıp yönettiği iki perdelik komedi türündeki oyunda gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

En heyecanlı dönem

Perdelerin açılmasına sayılı günler kala prova çalışmalarını hızlandıran Kent Tiyatrosu oyuncuları ise yeni sezonda seyircilere yine renkli ve eğlenceli oyunlar sunacaklarını kaydetti. Sahnede doğal halleriyle oldukça renkli görüntüler oluşturan tiyatrocular, provaların en heyecanlı dönemininde olduklarını ve yeni bir oyun ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tiyatro seyirciyle güzeldir

Bu sezonda Mamaklıları tiyatronun çok önemli eserleriyle buluşturacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ortaya koyduğumuz sanatsal etkinlikleri yalnızca senenin belli zamanlarıyla sınırlandırmıyoruz. Yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarımız var. Sanatın tüm güzelliklerini Mamak Kültür Merkezi’mizde icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro da bu güzelliklerden biridir. Tiyatro seyirciyle güzeldir, tiyatronun olmazsa olmazı seyircidir. Tüm tiyatro severleri oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum” dedi.