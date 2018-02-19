Şenol Güneş’ten Fatih Terim’e, Aykut Kocaman’dan Rıza Çalımbay’a Süper Lig’deki teknik direktörlerin neredeyse tamamı takımlarının maçlarını saha kenarında aşırı bir stres altında adeta saç baş yolarak izliyorlar.

Takımını iyi çalıştırmışsan ve doğru taktiği de vermişsen bırak oynasın futbolcular. Sen kulübende sakin sakin otur!

Her dakika saha çizgisine koşmak, futbolculara bağırarak sözde yeni taktikler vermek son derece manasız.

Tabii, hakemin takımları aleyhine verdiği her kararın ardından öfke nöbetine girmeleri de çabası.

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Sonuç olarak savaş değil maç yapıyorsunuz kardeşim.

Siz beş pozisyonu şanssızlık ve beceriksizlikle değerlendiremezken rakibiniz tek pozisyonda golü bulur ve maçı galip bitirebilir.

40 yıldır futbolun içindeki adamlar olarak bunu bilmeniz ve kabullenmeniz gerekir.

Teknik direktörlerin gereksiz gerilimleri önce sahadaki futbolculara daha sonra da maçı tribünden ya da televizyondan izleyen seyircilere yansıyor ve eğlencelik bir oyun öfkelere, kinlere, nefretlere, düşmanlıklara neden oluyor.

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Kısa vadede yapılacak olan şudur:

Kulüp yöneticileri, her teknik adamın yanına iyi bir psikolog görevlendirmelidir.

Uzun vadede ise şu yapılmalıdır:

Futbolculuk hayatı biten oyuncu birkaç aylık kurstan sonra teknik direktör olacak belgeyi alamamalıdır.

Bu belge ancak üniversite eğitimine eşdeğer üç-dört yıllık bir eğitimin ardından verilmelidir.

Teknik adamların eğitim eksikliği de futbolumuzu yaralıyor.