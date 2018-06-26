Bayram dolayısıyla Ören Plajı’na akın eden vatandaşlar sahili tanınmaz hale getirdi. Mavi bayraklı olan plajın gerekli kriterleri karşılamaması da gözden kaçmadı

Türkiye’nin oksijen cenneti olarak bilinen Kuzey Ege (Ayvalık, Edremit, Burhaniye) Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin uğrak yeri oldu. Bayramlarını Ege’de geçirmek isteyen tatilciler esnafın yüzünü güldürürken, sahillerin bilinçsiz kullanılması çirkin manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı’nı fırsat bilerek Türkiye’nin dört bir tarafından Edremit Körfezi’ne gelen vatandaşlar tatilin keyfini körfezin soğuk sularına girerek çıkarttılar. Ancak tatilciler keyif yaparlarken çevreyi ve sahili yok saydılar.

Burhaniye’de yer alan Ören sahiline gelen tatilciler yedikleri ve içtikleri malzemeleri çöp kutularına atmak yerine sahile bırakıp gittiler. Bu durum ise sahilde çirkin manzaralara neden oldu.

Her yıl binlerce kişiyi misafir eden Burhaniye Belediyesi’ne bağlı, mavi bayraklı Ören Plajı yaz sezonunun başlangıcı olmasına rağmen dolup taşıyor. Bunca yoğunluğa rağmen belediye mavi bayraklı plajını bakımsızlığa itti. Birde üstüne bilinçsiz vatandaşlar eklenince sahil çöpten geçilmez oldu.

Burhaniye Belediyesi’nin sezon öncesi sahilin kumunu elekten geçirmemesi sahilin taş, çakıl, tahta parçalarından geçilmemesine neden oldu. Üstelik gelen tatilcilerin çöplerini oldukları yere bırakmasıyla sahilde mısır koçanları, alkol şişeleri, sigara izmaritleri gibi birçok atığın doğayı kirletmesine yol açtılar.

Mavi bayraklı plajlarda yeterli sayıda çöp kutusu bulunma zorunluluğu vardır. Ören Plajı’nda da çöp kutusu bulunuyor ancak sayıları oldukça yetersiz durumda. Belediye görevlileri her akşam çöpleri toplamasına rağmen çöp kutularında ki yetersizlik sahile yansıyor.

Bir plajın mavi bayrak alabilmesi için birden çok yeterlilik şartı bulunuyor. Çöp kutuları, tuvaletler, toprakların elekten geçmesi bunlardan sadece birkaçı. Ne yazık ki Mavi Bayraklı Ören Plajı bu koşulların birçoğunu karşılamıyor.

YAŞLILAR VE ENGELLİLER YOK SAYILMIŞ

Ören Plajı’nın geniş ve uzun olması vatandaşların burayı tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Fakat plaja inmenin tek yolu uzun merdivenler. Bu durum sahil havası alıp dinlenmek isteyen engelli ve yaşlı insanlarımız için keyiften çok eziyete dönüyor.

Sahile iniş ve çıkışlarda ne yaşlı insanlarımız ne de engelli vatandaşlarımız düşünülmüş. Yürüme engeli bulunan ve tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız merdivenlerin yanında bir parkur bile yok.

Plajların tercih edilmesinde önemli bir etken olan mavi bayrak ve kuralları nelerdir? Plajlar mavi bayrak alabilmek için Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre Yönetimi, Can Güvenliği ve Hizmetler gibi 4 ana başlık altında değerlendiriliyor. Plajlar yeterli görüldüğü takdirde mavi bayrak almaya hak kazanıyor.

Mavi bayrak kriterleri:

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plaj kullanıcıları için yörede yer alan ekosistem, hassas doğal alanlar, çevresel unsurlar ve kültürel alanlar ile ilgili bilgiler panoda sergilenmelidir.

Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır.

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır.

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır.

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır.

Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır.

Kriter 23: Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kriter 24:Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25:Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır.

Kriter 26:Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27:Kamu güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kriter 28:Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır.

Kriter 29:Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Kriter 30:Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

Kriter 31:Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır ve halka ücretsiz erişim hakkı tanınmalıdır.

Kriter 32:Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.

Kriter 33:Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır.

Ören Plajı bu kriterlerin birçoğunu karşılamamasına rağmen plajın hala mavi bayraklı olması bu konuda eksik bilgilerin olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

ÖREN PLAJI’NIN TARİHÇESİ

Burhaniye’nin tarihi, M.Ö. 1400’lere uzanıyor

Bölgede, MÖ 1400’lerde, Mysia halkı tarafından bir kent inşa edilmiş. Kente Adramitteion ismi verilmiş. Bu ismin de Lidya Kralı Adramis’ten geldiği sanılıyor. Tarihçiler, ilçedeki ilk yerleşimin, Ören’in hemen yan koyu olan “İskele bölgesi” ve civarında olduğunu söylüyor. Ayrıca, gene yaptıkları araştırmalar sonucunda, eski devrin en büyük mahkemesinin, Adramitteion kentinde olduğunu savunuyorlar. Hatta, bazı kaynaklar “Bölgedeki ilk anayasa mahkemesi bu kenttedir” diye daha kesin konuşuyor.

Bölge, Roma dönemindeki piskoposluk merkezlerinden biri olmuş. Bizans döneminde, eski parlak günleri bitmiş. Beylikler sonrasında, 1323’te Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmış. 19’uncu yüzyılda, Sultan Abdülhamit’in oğluna ithafen de “Burhaniye” adını almış.