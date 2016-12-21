Bu mumlar sanat eseri

İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen 27’inci SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’ne katılan Bodrumlu Latif Tolalı, mitolojik eserlerden meyveye, ağaç kütüklerinden, çiçeklere ve taş gruplarına kadar 500 modelde mum tasarımıyla ilgi çekti.

Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençiz Fuarcılık’ın düzenlediği SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’nde en çok dikkat çeken standların başında Bodrumlu Latif Tolalı’nın ellerinde birer sanat eserine dönüşmüş mumların bulunduğu stand geliyor. Meyvelerden mitolojik heykellere kadar yaklaşık 500 farklı ürünü meraklılarıyla buluşturan Totalı, “Yaptığımız bu çalışmalar insanların ilgisini çok fazla çekiyor. Fuarlarda karşılaştığımız bazı kişiler, birçok ülke gezdiklerini ancak böyle mumlar görmediklerini anlatıyor. Yaptığımız farklı türdeki mum figürleri arasında mitolojik eserlerden meyveye, ağaç kütüklerinden, çiçeklere ve taş gruplarına kadar 500 modeli elle üretiyoruz. Ürünlerin yüzde 70’i el yapımı. El yapımı olduğu için toptan satışı yetiştiremiyoruz. Her şeyi muma çeviriyoruz. Mumun üzerine hemen hemen yapamayacağımız hiçbir şey yok” diye konuştu. Tolalı, bir mum yapımı süresinin kalıbına göre bir gün, bir hafta veya iki hafta arasında değiştiğini belirterek, fiyat aralığının ise 2 ila 40 lira arasında olduğunu ifade etti.

30 Aralık akşamına kadar sürecek SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri her gün 11.00-22.00 saatleri arasında Tepekule Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebiliyor. Kültürpak Basmane Kapısı, Bayraklı Sevgi Yolu’ndan ücretsiz servis bulunuyor. 23 Aralık’ta başlayacak olan SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri 11.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

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