Bu mücadelenin üzerine çıkmamız zor

Gençlerbirliği İbrahim Üzülmez, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 yenildikleri maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, başlangıçta çok hata yaptıklarını, takımının bu şekildeki mücadelesiyle sonuca gitmenin ve şu anda sergilenen oyunun üzerine çıkılmasının zor olduğunu söyledi.

Üzülmez, ”Özelllikle ilk 45 dakika hiç bir şey yapmadık, üretemedik, çok hata yaptık. Oyuna başlangıçta hatalar yaptık, orta sahada tamamen rakibe teslim olmuş gibi göründük, dönen topları kazanamadık, ikili mücadelelerin çoğunu kaybettik. Geçen haftaki Galatasaray maçının tekrarını yaşadık. İlk yarı varlık gösteremeyen bir Gençlerbirliği, ikinci yarı tek kale oynayan bir Gençlerbirliği. Golü bulduk arkasından penaltı oldu, onun öncesinde Stancu’nun kaçırdığı net bir pozisyon var. Gençlerbirliği bu kadar oynar, açık konuşmak gerekirse Gençlerbirliği bunun üstüne, bu mücadelenin üstüne çıkamaz. Daha fazla üretmemiz gerekiyor, yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İki maça bakıldığında 8-9 tane pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Hep söylüyoruz sıkıntımız ofansif. Mücadele ediyoruz, kaybetsek de rakibe teslim olmayan bir anlayış içinde olacağız diyoruz bugünde öyleydik ilk yarı kötüydük ikinci yarı baskıyı kurduk golü bulduk. Arkasından çok basit bir penaltı sonucu golü yedik, üzgünüz açıkcası. Bu mücadelenin üzerine çıkabilir miyiz.. Zor” şeklinde konuştu.

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