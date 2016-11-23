Bu konseyde herkese yer var

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi, toplumun tüm kesimlerine kapılarını açıyor.

Engelli, emekli, kadın, gençlik ve çocuk meclisleri, ihtisas çalışma grupları, mahalle çalışma grupları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar aynı çatı altında buluşuyor, ilçenin yönetiminde ve sorunların çözümünde söz sahibi oluyorlar.

Konseydeki etiSEM alanları da binlerce kişiye meslek ve beceri eğitimi imkanı sunuyor.

Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kent Konseyi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Birçok yerde kent konseyi var ancak böyle modern binası, bu kadar çok üyesi, bu kadar güzel çalışmaları, bu kadar aktif başka bir kent konseyi Türkiye’de yoktur. Yaptım demek için yapmadık, konseyimiz kuruluş amacına uygun olarak çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar” dedi.

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Binası, ilçe halkına hem meslek ve beceri eğitimi veriyor hem de herkesin yönetimde söz sahibi olmasına, sorunlarını dile getirmesine imkan sağlıyor. Kendine ait modern binasında hizmet veren Etimesgut Belediyesi Konseyi örnek çalışmalara imza atıyor.

MECLİSLER ÇALIŞIYOR

Kent Konseyi Binası’nda Gençlik, Engelli, Kadın, Çocuk ve Emekli Meclisleri, düzenli olarak toplantılar yaparak temsil ettikleri grupların sorunlarını ele alıyorlar, sorunların çözümü için Etimesgut Belediyesi’ne önerilerde bulunuyor. 5 bini aşkın üyenin görev aldığı meclisler, sosyal aktivitelerle de vatandaşlara hizmet veriyorlar.

MAHALLE SORUNLARINA ÇÖZÜM

Kent Konseyi’nde 33 mahallenin ayrı ayrı mahalle çalışma grupları yer alıyor. Çalışma grupları, temsil ettikleri mahallelerin sorunlarını, çözümlerini tartışarak belediye yönetimine bildiriyor. Belediye de raporlar doğrultusunda daha sağlıklı adımlar atıyor. Çevre korumadan hayvan haklarına, sağlıktan eğitim ve kültüre 22 ihtisas çalışma grubu kent konseyinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Konseyde, sivil toplum kuruluşları için özel çalışma alanları hizmet veriyor.

MESLEK VE BECERİ KURSLARI

Etimesgut Kent Konseyi, Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi(etiSEM) kurslarına da ev sahipliği yapıyor. Modern bir Aşçılık Atölyesi’nin yer aldığı konseyde aşçılık, bilgisayar, görme engelliler için Kur’an-ı Kerim, çeyiz ürünleri hazırlama, takı tasarımı, gitar, ud, piyano, ney, keman, İngilizce, Arapça ve drama kursları veriliyor.

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