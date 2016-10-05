Bu kapaklar ölümlerin önüne geçecek

İSTANBUL İstinye’de üzeri açık bırakılan rögara düşen temizlik işçisi Semavi Güneş’in ölümünün ardından yağmur suyu ızgara ve rögar kapaklarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bursa’da üretilen kapaklar, hırsızların işine yaramayacak.

Bursa Beton Genel Müdürü Fatih Vardar, betonarme kompozit olarak adlandırılan reaktif pudra betondan kapak ürettiklerini belirterek, dönüşümü olmayan bu kapakların çalınma riskinin de bulunmadığını söyledi.

İstanbul İstinye Bostan Sokak’ta 2 Ekim gecesi çöp toplamak için kamyondan inen Semavi Güneş üstü açık bırakılan ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki rögara düştü. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saat süren çalışmaları sonucun da Semavi Güneş’in cansız bedeni çıkarıldı. Olayın yaşandığı mahallede oturanlar, rögarın kapağının çalındığını, kendilerinin durumu birçok defa belediye yetkililerine ilettiklerini ancak ekiplerin rögarı kapatmak için gelmediklerini söyledi.

Temizlik işçisi Semavi Güneş’in ölümünün ardından yağmur suyu ızgara ve rögar kapakları tekrar gündeme geldi. Bursa’da üretim yapan bir beton firması bu tür hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla reaktif pudra betondan yağmur suyu ızgara ve rögar kapakları üretti. Bursa Beton Genel Müdürü Fatih Vardar, bu tür kazaların ne ilk ne de son olacağını vurgulayarak, “Çünkü alt yapıda kullanılan ürünlerin tamamı geri dönüşümlü ürünler. Bunlar zaman zaman yerlerinden alınarak ekonomik değeri olduğu için çalınıp satılıyor. Bizim ürünlerimiz ise tamamen geri dönüşümü olmayan betonarme kompozit dediğimiz reaktif pudra betondan üretiliyor. Geri dönüşümde bir ekonomik değeri olmadığı için bu tür çalınma risklerini ortadan kaldıracak uzun ömürlü ve çevreci bir ürün. Altyapıda kullanılacak yerlerde bu tür ürünleri öneriyoruz ve bu tür kazaların ortadan kalkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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