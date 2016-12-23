Bu kadar acı yeter Suriye macerasına son

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türkiye’nin Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin Edirne’de basın açıklaması yaptı. Beko açıklamasında, “Türkiye Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonundan çok acı, çok korkunç haberler gelmeye devam ediyor.

Her gün yeni ölümler ve yeni barbarlık haberleriyle sarsılıyoruz. Suriye’de yaşamını yitirenler askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başta kaybettiklerimizin yakınları olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Elbette acımız büyük ama bu acıları yaşamaya devam etmemek için, gencecik insanlarımızın Suriye topraklarından gelen bayrağa sarılı tabutlarını çaresizce izlememek için artık sesimizi yükseltmemiz ve sorular sormamız gerekiyor. İnsanlarımızı neden ölüyor? Yıllardır tüm itirazlara, uyarılara rağmen ısrarla sürdürülen yanlış Suriye politikasının vahim sonuçlarından dolayı neden hiç kimse siyasi sorumluluk almıyor?” diye konuştu.

Kani Beko, “Şam’da ‘Bayram namazı’ kılma hayalleri uğruna Türkiye’yi bu ateş çemberine atmaya, Suriye kaosunu topraklarımıza taşımaya değdi mi? ‘Yurtta barış dünyada barış’ ilkesinden saparak, Ortadoğu’daki savaşa taraf olarak, Suriye iç savaşında taraf olarak ne kazandık? Ülkemizin her bir yanında patlayan bombalar, Suriye’den gelen cenazeler kime ne kazandırıyor? Bu çılgınlıktan, bu tehlikeli oyundan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu ölümlerin hesabını kim verecek? 2003 yılında emperyalistler Irak’ı işgal etmek istediği zaman DİSK olarak bizler bu savaşın tüm bölgede büyük bir yangın başlatacağını söylemiştik.

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