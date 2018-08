Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, ‘Benim de okulum var’ projesi kapsamında, hayvan barınağındaki sokak köpekleri, fiziki durumu yeterli okullara veriliyor.

Öğrenciler, yaz tatilinde de sahiplenilen köpeklerin bakımını yapıp, birlikte oyun oynuyor. Projeyle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılırken, can dostlarının da barınaklardan kurtarılıp, okul bahçelerindeki kulübelerinde, daha özgür ortamda yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017- 2018 eğitim- öğretim yılının ortalarında ‘Benim de okulum var’ adıyla örnek proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, Turgutlu Hayvan Barınağı’ndaki sağlık durumu iyi olan, aşıları yapılmış 8 sokak köpeği, ilçedeki fiziki durumları yeterli okullara verildi. Artık yeni yuvaları, okul bahçelerine konulan kulübeler olan can dostlarının bakımı ise öğrenciler tarafından yapılıyor. Bazı öğrenciler, tatilde olmalarına rağmen her gün okula gelerek, köpeğin mamasını ve suyunu verip, bakımını yapıyor. Öğrenciler, okul bahçesinde çeşitli oyunlar da oynadıkları can dostları ile keyifli vakitler geçiriyor.

‘ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILANMALI’

Asıl amacın, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi olduğu proje kapsamında diğer amacın da öğrencilerin hayvan sevgisi, merhamet, birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek olduğu belirtildi. Projeyle ilgili bilgi veren Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, “Barınaktaki bu hayvanlarımızı okullarımıza sahiplendirerek, yeni yuvaya kavuşturuyoruz. Projemiz şu an güzel bir şekilde, sağlam adımlarla ilerliyor. Çünkü bizim için bu projede süreklilik önemli. Eğer sürekliliği olmazsa hem hayvanlar hem de öğrenciler için üzücü bir durum olabilir. Yeni eğitim ve öğretim yılında 2 okulumuz daha bu köpeklerden sahiplenecek. Böylece ilçedeki okular tarafından sahiplenilen köpek sayımız 10’a ulaşacak. Sahiplendirilen hayvanların her hafta düzenli olarak hem bizim hem de proje içerisinde yer alan kurumların yetkilileri tarafından kontrol ediliyor. Bu köpeklerimizin mama ihtiyaçlarının ise özel bir firma tarafından karşılanıyor” diye konuştu.

Köpek sahiplenen okulların öğrencilerinin hayvanlara karşı ilgisinin olumlu yönde geliştiğini dile getiren Sallıtepe, “Öğrencilerimizin okulların sahiplendiği bu hayvanlara ilgisi düşündüğümüzden çok daha iyi oldu. Aileler, çocuklarını hayvanlardan korkacak şekilde yetiştirmemeli, çocuklarına hayvan sevgisini ve merhameti aşılamalılar” dedi.

SOKAK HAYVANLARI ‘OKULLU’ OLDU

Turgutlu Hayvan Barınağı’ndaki köpeklerin artık ‘okullu’ olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı MHP’li Turgay Şirin, “Okulların sahiplendiği bu hayvanlarımızın belediye olarak kulübelerini temin ediyoruz. Ayrıca bu hayvanların aşı ve diğer bakımlarını da yapıyoruz. Dileğimiz, herkesin bu projeyi örnek alması” diye konuştu.

Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de projeyle son dönemde artan hayvanlara yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, “Ağaç yaşken eğilir, diye bir atasözü vardır. Bu proje ile çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz. Amacımız, neredeyse hemen hemen her gün duyduğumuz hayvana şiddet haberlerinin önüne geçmek” dedi.

ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINDAN MEMNUN

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Özge Başer ise proje çerçevesinde, okullarında hayvan korkusu olan arkadaşı kalmadığını söyledi. Başer, “Bir köpekle birlikte aynı okulda yaşamak farklı ve güzel bir duygu. Her teneffüs onunla birlikteyiz. Artık onun sayesinde ister istemez başka sokak hayvanlarıyla da yakın olmaya başladık” diye konuştu.

Kader Karavel de bu yıl mezun olduğu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne her gün gelerek, okul tarafından sahiplenilen köpekle ilgilendiğini belirterek, “Sokak hayvanları da bizim arkadaşımız. Onlarında bir can olduğunu unutmamız gerekir. Geçtiğimiz eğitim- öğretim yılında her teneffüs onunla beraber olduk kimi zaman derslere aldığımız da oldu” dedi.