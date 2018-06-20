“Bu konsey ismine layık değil..!”

Bu ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in ağzından, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıkladı sırasında çıktı…

Haley ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenledikleri ortak basın toplantısında duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıl önce BM İnsan Hakları Konseyi içerisinde reform yapılmazsa ABD’nin çekileceğini belirttiğini hatırlatan Haley, “bu süre içerisinde konseyde bir değişiklik olmadı” dedi…

Peki; “ABD’nin; daha doğrusu Trump’ın İnsan Hakları Konseyi’ne yönelik ne eleştirisi var?” diye merak ediyorsanız, hemen söyleyeyim…

Onlara göre, “Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var…”

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo “Konsey’in insan hakları ihlallerini savunma noktasında yetersiz olduğunu söyledikten sonra, “İnsan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırıyorlar ve İsrail’e yapılan eleştiriler, tam bir iki yüzlülük…” dedi…

Bu tezini savunmak için de, bir takım örnekler verdi Pompeo…

“Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerdeki insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalıyorlar..!”

Bu çıkışın BM İnsan Hakları Konseyinin 2 Temmuz’da toplanıp Filistin-İsrail konusunu görüşmesi öncesinde yapılması ise çok dikkat çekici… Türkiye’nin “gözlemci devlet” statüsünde yer aldığı ve “insan hakları ihlallerini” inceleyen Cenevre merkezli Konsey’in 47 üyesi var…

ABD’nin bu eyleminin ardında İsrail’i aramak yanlış olur…

Her şey Trump’ın kafasından çıkıyor… Üstelik şimdi” “CIA Başkanlığı’ndan alıp Dışişleri Bakanı yaptığı Mike Pompeo” da var elinde… Bu ikiliden yeni tezgâhlar geleceği kesin artık…

…Ve İsrail onlar için sadece “tüm Ortadoğu’yu ele geçirene kadar kullanılacak bir araç…

Asıl hedef “dünyanın tek hâkimi olmak…”

Bunun için gerekirse BM’den ayrılmayı, hatta örgütün New York’taki merkezini kapatmayı düşünebilirler…

Zaten dünyanın tek hâkimi olduklarında, BM gibi saçma sapan örgütler filan da olmayacak..!