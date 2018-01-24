EDİRNE’de bulunan tekstil fabrikasının 4 bin çalışanından 3 bininin kadın olması dikkat çekiyor. Fabrika, kadın istihdamı konusunda Trakya’da ilk sırada, Türkiye’de ilk 10 fabrika arasında yer alıyor.

Dünya devi markalar için hazır giyim üretilen tekstil fabrikası, kadın çalışanlarının sayısıyla da ilgi çekiyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, büyümeyi kadın çalışanlarına borçlu olduklarını söyledi. Edirneli kadınların çalışkan olduğunu belirten Şahin, fabrikadaki 4 bin çalışandan 3 bininin kadın olduğunu kaydetti. Şahin, “Fabrikamızın cirosu, yüzde 30 büyüdü. Konfeksiyon fabrikalarımızın toplamı 100 milyon dolar üzerine çıktı. Edirne’de, toplam 4 bin kişi istihdam ediyoruz. Bunlardan 3 bini, kadın. Bu, çok önemli. Zaten Edirne’de en çok kadın istihdam eden bizim ünitelerimiz. Edirne’nin kadınları çalışkan, uyumlu insanlar. Çalışkan, motive olmuş insanların sayesinde buralarda tutunup, büyüyoruz. Satışlarımız, iyi gidiyor. Son 6 ayda, 500 kişi işe aldık. Havsa ilçemizde yeni ünite kurduk. Her iki alanda da büyümeye devam ediyoruz. Bu sene de yeni 500 kişi daha istihdam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK 10 FİRMA ARASINDA

Tekstil fabrikasının yaklaşık 20 bin kişi için geçim kapısı olduğunu vurgulayan Şahin, “Biz, bütün yöneticilerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bugün olduğu gibi gelecekte de Edirne’de yetişen ve büyük bir motivasyonla çalışan yöneticilerimiz sayesinde moda ürünleri dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz. Kadınların Türkiye’de yüzde 40 oranıyla işgücüne en çok katıldığı kent, Edirne. Modavizyon, 3000 kadın çalışanıyla ülkemizdeki dev kuruluşları geride bırakarak, kadın istihdamında ilk 10 firma içine girdi” diye konuştu.

‘KENDİMİ ÖZGÜR VE GÜVENDE HİSSEDİYORUM’

Kadınlar, fabrikada çalışanların çoğunun hemcinsleri olmasının, kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Çalışma ortamında kendilerini daha güvende hissettikleri ve bu sayede daha verimli olduklarını belirten fabrika çalışanlarından Ecem Muzak (27), şunları söyledi:

“5 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Fabrikanın pantolonlara düğme dikilen bölümünde çalışıyorum. Kadının çalışması, o insana maddi ve manevi bir özgürlük katıyor. İlerleyen zamanlarda yaşlılık ve emeklilik anlamında bir avantaj. Sosyal çevre açısından kadının çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan kazandığımla 8 yaşında kızım var, ona bakıyorum. Kendimi özgür ve güvende hissediyorum. İş ortamı çok düzgün, arkadaşlarımız ve üstlerimizle aramızdaki ilişki olması gerektiği gibi. Bunlar da bize verim anlamında bir artı sağlıyor. Biz, işimize daha çok sarılıyoruz.”

‘EŞİME DESTEK OLUYORUM’

Fabrikanın kalite kontrol bölümünde çalışan, evli ve 1 çocuk annesi Emel Burgazlı (42) ise kadınlar arasında çalışmanın kendisine ayrıca özgüven kattığını belirterek, “Çalışmak, bana özgüven ve özgürlük kazandırdı. Eşime destek oluyorum. Kızımın eğitimine katkıda bulunuyorum. Çalışanların kadın olması ise bana güven hissi veriyor. Kendimi daha rahat hissediyorum” dedi.

​’ERKEKLERE GÖRE KADINLARLA ÇALIŞMAK DAHA KOLAY’

İşletme şeflerinden Neval Coşkun da erkeklere göre, kadınlarla çalışmanın daha kolay olduğunu söyledi. İşe giren kadınların zamanla kazandığı özgüveni kendisinin de fark ettiğini belirten Coşkun, “Bana göre, kadınlarla çalışmak çok güzel, çok iyi anlaşıyoruz. Herhangi bir problem olduğunda iletişim, daha kolay oluyor. Kadınların çalışmalarını destekliyorum. Maddi anlamda ailelerine destek oluyorlar. Belki ilk işe geldiğinde o işi yapamayacağını düşünenler oluyor; ama onlara işi öğreterek, verimli olmasını sağlıyoruz. Erkeklere göre, kadınlarla çalışmak bana göre, daha kolay” diye konuştu.