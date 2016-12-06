Bu elbiseler çok konuşulacak

Havaların soğumaya başladığı bu günlerde kış sezonu trendleri de kendisini göstermeye başladı. Yaz ayına damga vuran birbirinden şık elbiseler, kış sezonunda da dolaplardaki yerini alacak.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan elbiseler, kış sezonunda da ön planda olacak. Birbirinden şık ve farklı modelleri müşterileri ile buluşturan KAYRA, bu mevsimde de adından söz ettirecek. Yeni elbise modellerinde, önceki sezonlara oranla genellikle bilek boyunun tercih edildiğini söyleyen KAYRA Genel Koordinatörü Furkan Ortakaya “Ölçülü giyimin yeni formlarına baktığımızda önceden yere kadar uzanan elbiselerin yerini, bilekte biten tasarımlara bıraktığını görüyoruz. Ayrıca iki parça görünümüne sahip elbiselerin yanı sıra triko elbiseler da bu sezon yerini korumaya devam ediyor” dedi.

Azur Mavisi Sezona Damga Vurdu

Yere kadar uzanan elbiselerin yerini, bilekte biten elbiselere bıraktığını söyleyen Ortakaya sözlerine şöyle devam etti: “ Bu sezonun yeni trendlerine baktığımızda bel, bilek ve boyun kısmındaki işlemelerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Elbise üzerine takılan incecik kemerler ve şal detayları ile günlük şıklığı yakalamak mümkün. Genel olarak salaş modellerin ön plana çıktığı yeni koleksiyonda triko elbiselerde kışı sıcak geçirmek için güzel bir alternatif.

Kış sezonunda ön plana çıkan renklere de değinen Furkan Ortakaya “azur mavisi, haki ve pastel tonları farklı tarzlarda görebildiğimiz trendler arasında özellikle etnik çizgilere sahip modellerin kışın en vazgeçilmezleri olacağını söylemek mümkün. Dantelin zarif çizgilerini de ” dedi.

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