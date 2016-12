Bu eğitim hayatınızı değiştirebilir

Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) girişimcilere istihdam yaratmaya devam ediyor. KASİAD eski başkanı Osman Avcı ile 2016’da başlayan ve KASİAD Başkanı olan Süleyman Özsakallı döneminde de 16 defa düzenlenen girişimcilik kursları sayesinde bir çok girişimci iş dünyasında yerini aldı.

Başta Karşıyaka olmak üzere İzmir ve Türk ekonomisine yeni istihdam kaynakları yaratarak katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Özsakallı, eğitimlerin 70 saat sürdüğünü belirterek

“Sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarının yer aldığı kursta başarılı olarak sertifikalarını alanlar iş yeri açtıklarında KOSGEB desteğinde faydalanabiliyor” dedi. KASİAD Başkanı, düzenlenen eğitimlere İzmir’in her tarafından 2 binden fazla kişinin başvurduğunu söyledi. Başvuran adayların mulakata tabi olduğunu belirten Özsakallı, “Başvuran herkes maalesef eğitimlere katılamıyor. Bu yüzden başvuruda bulunan adaylardan gerçekten iş kurmak isteyen, gerçekten girişimci potansiyeli olan kişiler olması gerekiyor. Başvuranlar arasında bu potansiyele sahip olanlar olduğu gibi, KOSGEB’in para vereceğini duyan fakat girişimcilik potansiyeli taşımayan, bir iş fikri olmayanlar da başvuruda bulunabiliyor. Biz KASİAD olarak tüm başvuruları değerlendiriyor. Mulakata aldığımız adaylar arasında zorlu seçimlerden sonra her eğitim programında 25 civarı kişiye girişimcilik eğitimi aldırıyoruz. Şimdiye kadar 400 civarı kişi bizim açtığımız eğitimlere katıldı. Bu kişilerden 70’den fazlası iş yerini açtı. Açılan işyerleri sadece Karşıyaka’da değil Aliağa’dan Buca’ya kadar İzmir’in her atarfında açıldı. İşyerini açan arkadaşlardan bir çoğu projelerini KOSGEB’e sundu. Sunulan projelerden de onbeş’i kabul edildi. KOSGEB tarafından değerlendirme aşamasında olan projeler de var”