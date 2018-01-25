Yalan söylemek ve kandırmaya çalışmak, artık uluslararası ilişkilerin de vazgeçilmezi olmuş…

Öyle ki, arada birileri çıkıp niyetini açık açık söylerse; derhal “diplomasiden bihaber zavallı bir acemi” olarak ilan ediliyor…

Son örnek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yaptıkları telefon görüşmesini alabiliriz…

Hadi iki tarafın görüşmelerle ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda farklılıklar olmasını normal kabul ettik diyelim…

Ama Amerikan New York Times Gazetesi’nin “Beyaz Saray’ın Türkiye’ye destek verirken, ABD Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de Kürtlerle birlikte çalışmaya devam edeceğini açıkladığına dikkat çekip “Çelişen açıklamalar, ABD yönetiminin rekabet halindeki baskıları dengeleme girişimi olduğu anlaşılıyor” yorumunda bulunduğunu da görmek gerek…

Gazeteye açıklama yapan Amerikalı bir yetkiliye göre Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG öncülüğündeki bir sınır gücü oluşturulması fikri, orta düzey askeri planlayıcılardan kaynaklandı…

Yine New York Times’ta yayınlanan ve ABD Senatosu Dış İlişkileri Komitesi’nin Demokrat Partili Üyesi Cory A. Booker ile Prof. Oona A. Hathaway’in birlikte kaleme aldığı bir yorum da çok dikkat çekici…

Yorumda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın açıkladığı “ABD askeri varlığının Suriye’de DEAŞ’ın bertaraf edilmesinden sonra da uzun süre kalmasını öngören” plan eleştiriliyor… Bu politikanın ABD askerlerini Suriye’de Esad rejimi ve en yakın müttefikleri İran ve Rusya’nın güçleri ile karşı karşıya getirebileceğine dikkat çekiliyor ve ABD’nin uzun süreli çatışmaya dâhil olabileceği endişesi paylaşılıyor…

En dikkat çekici olan husus ise yorumda “ABD Başkanı’nın bu durumda Suriye’ye askerlerini Kongre ve uluslararası topluma danışmadan konuşlandırmasının sadece kötü bir politika değil, anayasa ve uluslararası hukuka uygun olmadığı” ifadesine de yer verilmesi…

Tek deneyimi(!) iş dünyasında olan ve para kazanmaya odaklı birinin süper güç ABD’nin başkanı olabilmesi zaten şaşırtıcıydı…

Bugüne kadar elini nereye attıysa, fiyasko ile sonuçlandı…

Davos’a giderken eşini götürmeyi bile başaramadı…

…Ve bu başarısızlıklar, onu daha tehlikeli biri yapıyor…

Çünkü elinin altında, dünyayı yok edebilecek bir savaşı başlatacak düğmeler var…

Türkiye’yi yönetenlerin, onun ağzından çıkan hiçbir söze inanmamaları gerek… Çünkü gerçekten istese bile yapamayacak…

Hala ABD Başkanı olmayı sürdürüyor olması da, onun başarısı değil, ABD Derin Devleti’nin onu “kolay yönetilecek” biri olarak görmesi…

Afrin Harekatının dünyada beklenenler çok destek görmesinin nedeni ise bu Derin Devletin asıl amacının giderek daha çok belirginleşmesi…

Dünya zor bir dönemden geçiyor ve biz de artık “hata yapmanın ölümcül sonuçları olabilecek” ön saflarda yer alıyoruz…

“Buraya bilinçli mi geldik, bilinçsiz mi?” pek fark etmiyor bundan sonra..!