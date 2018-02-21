Ufukta yeni bir bela göründü…

Görüntüde bunun ardında Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan var…

Ama görüntüye kanmak, yalnızca süper güçlerin; yani dünyayı ele geçirmek için mücadele edenlerin işine gelir… Böylece sinsi planlarını uygulamak ve daha da sinsi yeni planlar hazırlamak fırsatını yakalamış olurlar…

Gelin önce görüntüye bakalım…

Doğu Akdeniz’de İtalyan ENİ şirketine ait Saipem 12000 adlı gemi, “Türkiye’nin münhasır bölge olarak kabul ettiği üçüncü parselde” doğalgaz araması yapmak istedi… Türkiye de bölgede askeri tatbikat başlattı…

Saipem 12000 gemisi, üçüncü parsele yaklaştığı sırada karşısında Türk savaş gemilerini bulunca Kıbrıs Rum basını “ENİ’nin bölgede araştırma yapmaktan vazgeçmesi durumunda, Rum tarafının itibarının sarsılacağını” yazmaya başladı…

Bu arada Türkiye, Rumların 3 numaralı parsel adını verdiği bölgede 10 Mart’a kadar yeni bir tatbikat yapacağını ilan etti…

Rum yönetimi yıllardır adanın çevresinde petrol ve doğalgaz ihalelerine çıkıyor ve Türkiye ve KKTC’nin deniz sınırlarını da içine alacak şekilde bölge ülkeleriyle doğu Akdeniz’i paylaşan anlaşmalar yapıyordu…

2003’te Mısır, 2010’da da İsrail’le Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik alan belirleme anlaşmaları imzalayan Rum yönetimi, 13 parsele ayırdığı Ada’nın güneyini uluslararası enerji şirketlerine kiralamıştı…

İtalyan gemisi Kıbrıs’ın batısında, yani Antalya açıklarında sondaj yapmaya başladı ve orta büyüklükte bir doğalgaz yatağına ulaştı… Ama bu yer Türkiye’nin “kendi egemenliğinde olduğunu” ilan ettiği bir bölgenin içinde kalıyordu…

Kısacası sorunun geçmişi vardı…

Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan ise Türkiye’yi AB’ye şikâyet etti… Bölgeyi kiralayan ENI şirketi üzerinden İtalya’yı da krize ortak yapmaya çalışıyor…

…Ve gelelim bu görüntünün ardına gizlenen sinsi plana…

Türkiye’nin de Mart ayı içinde yeni satın aldığı sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine başlayacağı biliniyor…

Konuya geniş yer veren Rum medyası da ‘Türk meydan okuması’ başlıklarını kullandı…

Örneğin Politis gazetesi, “Münhasır ekonomik bölgedeki gerginlik büyük bir AB-Türkiye krizine dönüşebilir.”, “Ortam yatışmazsa Güney Lefkoşa ve Atina yaptırım talebinde bulunabilir.” ve özellikle dikkat çeken “Türkiye-AB ilişkileri başlığını kesin kapatacak Türk karşıtı güçler de orada hazır olacak” şeklinde yorumlar yaptı…

Mesaj da açık, niyet de…

Türk halkı olarak, biz yalnızca üzülüyor ve telaşlanabiliyoruz…

“Usta ve tecrübeli diplomatlarımız ne zaman görevlerine dönmeye çağrılacak?” diye merak da ediyoruz tabii ki..!