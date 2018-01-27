Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü bünyesinde, suça sürüklenmiş veya suçtan zarar görmüş, yetenekli 7-14 yaş arasındaki çocuklar için 3,5 yıl önce başlatılan ‘İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ meyvelerini vermeye başladı.

1750 çocuk, 15 antrenör eşliğinde, tekvandoda siyah kuşağa kadar yükselip, çok sayıda madalya ve kupaya uzandı.

Toplum Destekli Polis Müdürlüğü (TDP) öncülüğünde İpek Grup Yönetim Kurulu ve Emniyetspor Başkanı Saffet Aslan başkanlığında, emekli polis memuru, A Milli Tekvando Takımı antrenörü Hasan Keleş denetiminde, ‘dezavantajlı’ semtlerde, suça karışan veya karışma olasılığı bulunan çocuklar spora yönlendirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir mahallesindeki bir spor salonu da bu çocukların eğitimine ayrıldı.

Toplum Destekli Polisler, mahalleleri tek tek tarayıp, spor yapma olanağı bulamayan yetenekli çocuklara servis malzeme ve spor kıyafeti sağlayıp, 1750 kişilik güçlü bir tekvando altyapısı oluşturdu. Kulüp Başkanı Saffet Aslan’ın maddi desteğiyle kısa sürede minikler, yıldızlar ve gençler, yarışmacı kimlikleriyle kuşak sınavlarını başarıyla vererek, madalya ve kupa kazanmaya başladı.

Türkiye’ye örnek olan projeye Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilçe belediyeleri de katkıda bulundu. TDP’nin sekretarya, planlama- programlama ve danışmanlık hizmetlerini yürüttüğü projede çocuklara Sağlık Müdürlüğü uzmanları nezaretinde sağlıklı beslenme, İl Müftülüğünce de din konularında dersler veriliyor.

HEDEF; 2020 OLİMPİYATLARI

İpek Holding Yönetim Kurulu ve Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Aslan, projenin sokak çocuklarını spora çekerek zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve suça karışmalarının önlenmesini amaçladığını söyledi. ‘İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’nde İpek Holding tarafından ücretleri karşılanan 7-14 yaş arasındaki çocuklara verilen eğitimle sportif sosyolojik açıdan olumlu etkilerinin oluşturulması hedeflendi. İpek Holding yönetim Kurulu ve Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Aslan, şöyle dedi: “Projemiz kapsamında spora çektiklerimiz arasında hem sokak çocukları, hem de kenar mahalle çocuklarımız var. Bunlar içinde biraz sorun yaşamış ıslah için şefkate ve eğitime ihtiyaç olanlar da bulunuyor. Onlar da normal hayata geçti. Amacımız; kenar mahalledeki kıt imkanları olan ailelerin çocuklarının gençlerinin suça bulaşmasını önlemektir.

Projemiz; spor sayesinde ıslah olsun ve vatana millete kendisine birey olarak ayağının üzerinde duracak iftihar edilecek kişileri yetiştirmeyi amaçlıyor. Bir diğer hedefimizde madalyaya giden yönümüz, yarışmacı kimliğimiz olmalı. Spordaki yarış; hayattaki yarış ile de paralel. Sporda ‘Madalya alayım’ diyen bir insan; hayatımı da kaliteli geçireyim diye bir mücadele içine girecek ve sonunda başarılı olacaktır. Herkese faydalı olma yoluna gidecek. Kitap okuma alışkanlığı geliştirdik. Ben onlara milli ve manevi yönlerini geliştiren kitaplar seçip, dağıttım. Sosyal destekleşme sağladık. Bünyemizdeki 1750 sporcunun ailesi ile yakınlaşarak varsa sorunları görerek çözüyoruz. Sadece yönü Türkiye’ye dönük bir gençliğe yardım etmek maksadıyla yapıyoruz. Vicdan rahatlığı yaşıyoruz. 100’e yakın madalyamız var. 3 Avrupa Balkan Şampiyonası madalyamız var. Siyah kuşaklarına ulaştılar. 2020 Olimpiyatları’nda ne madalya alabileceğimizin hesabını yapıyoruz. Elimizi cebimize atmak istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi topluma kazandırmak, vatanını, milletini, bayrağını seven, ailesine bağlı duyarlı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.”