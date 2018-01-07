Bu cezalarla kazalar patlar!

2018 yılı boyunca uygulanacak trafik cezaları kazaları önlemeye yönelik olmayacak, aksine kuralsızlığı teşvik edecek.

Taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere bu yıl boyunca sadece 85 lira ceza verilecek.

Trafik uyarı ve levhalarına uymayanlara 108 lira ceza yazılacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası 2 bin, uyuşturucu alıp direksiyonun başına geçmenin cezası 5 bin lira olacak…

Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşanlara 235, yüzde 30’dan fazla aşanlara 488 lira ceza uygulanacak.

Ehliyeti olmadan trafiğe çıkan 2 bin lira cezaya çarptırılacak.

Sahte plakalı araçla dolaşan sürücüye ancak 5 bin 942 lira ceza verilebilecek.

Üstelik ceza alan sürücüler bunu 15 gün içinde öderlerse kendilerine yüzde 25 indirim yapılacak.

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Türkiye’de son 10 yılda trafik kazalarında 42 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı sürede yaralanan ve sakat kalanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.

Böyle bir ülkede trafik cezalarının çok ağır ve caydırıcı olması, bazı suçlarda mutlaka hapis cezasının uygulanması gerekmez mi?

Adeta ödül gibi cezalarla kazalar önlenmez, aksine patlar!