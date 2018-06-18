Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan bilgisayar mühendisleri müthiş bir buluşa imza attılar.

Kısaca anlatayım:

Yeni bir yazılım sayesinde kaza yapıp hava yastığı açılan araçların bulunduğu mevki anında 112 servisine bildirilecek.

Böylece kaza yerine çok kısa bir sürede ambulans, itfaiye ve polis araçlarının ulaşması mümkün olacak.

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Bugünkü sistemde kazayla ilgili bilgiler çevredeki araçlarda bulunanlarca 112’ye haber veriliyor.

Ancak şarampole düşen ya da uçurumdan yuvarlanan araçlar bazen çevredekiler tarafından fark edilemediği için kaza yerine gidip yaralılara müdahale etmek uzun zaman alabiliyor.

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Buluşa imza atan mühendislerimizi içtenlikle kutluyorum.

İnşallah bu yazılım tüm araçlara kısa sürede yüklenir.

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Bu arada bir önerim var:

Benzer bir yazılımla karayollarında seyreden araçların hız göstergeleri bir merkezden izlense ve hız sınırını aşanlara radar tespitine filan gerek kalmadan anında otomatik olarak cezalar verilse iyi olmaz mı?

Değerli mühendislerimizden bu konuda da bir çalışma bekliyorum.

NİCELİK ARTIYOR,

NİTELİK AZALIYOR

Teknolojideki gelişmeler film yapmayı kolaylaştırdı.

Artık akıllı telefonla bile çekilen filmler var.

Örneğin Hande Ataizi’nin başrolünü oynadığı “Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler” filmi özel kameralar kullanılmadan sadece akıllı telefonla çekilmiş.

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Bu kolaylık, “yönetmenim” diye ortaya çıkıp film yapanların sayısını artırıyor.

Ancak nicelikteki patlama niceliğe yansımıyor ne yazık ki…

Özellikle bazı komedi filmleri bırakınız sinemaya seyirci çekmeyi, kırk yıllık sinema dostlarını bile salonlardan kaçırıyor.

Ciddi yapımcıların, yönetmenlerin, sinema oyuncularının, senaristlerin ve eleştirmenlerin gelişen yeni durum karşısında neler yapılabileceğini enine boyuna düşünmelerinde yarar var.