AKP’nin anlı şanlı Telekom özelleştirmesinde söz ediyoruz. Kurum, bankalara olan 4.75 milyar dolarlık kredi borcunu ödemiyor. Ama konu borcunu zamanında ödemeyen bir vatandaşa, bir firmaya gelince bankalar aslan kesiliyorlar.

Bırakın bu tutarı, bir vatandaşın, bir firmanın zamanında ödenmemiş sadece 475 liralık bir borcu olsun; bankalar, çoktan hacizler, icralar, iflâs talepleri yağdırmışlardı. Alacaklı devlet olsa e- haciz yoluyla hesaplarına el koymuştu.

İş Telekom’a gelince bankalar suspus. Sadece alt perdeden “söz konusu kredi borcunu yakın takip sürecine aldık” açıklamaları var.

İyi, hoş, yakın takibe aldınız da bu batık krediyi 2017 bilânçolarında gösterilecek misiniz? Bunu borsadan, hissedarlarınızdan, yatırımcılarınızdan “çözüyoruz, çözeceğiz” diye saklayacak mısınız?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, her gün vatandaşın borcunu, batık kredilerini ayrıntısına kadar açıklıyor, ama konu Telekom’a gelince bu kurumlar da “kem küm” diyor.

Türk Telekom, 2005 yılında, yüzde 55 hissesi 21 yıllığına Orta doğu sermayeli Oger Telekom’a 6.5 milyar dolar karşılığında özelleştirildi. Şirket 2007 yılında dört taksitte ödemesi gereken 4.31 milyar doları bankalardan aldığı kredilerle tek seferde ödedi. 2013 yılına gelindiğinde bu borcu yeniden yapılandırdı ve 2017 sonbahar aylarına kadar uzattı. Şimdi yine ödemiyor ya da ödeyemiyor.

HAZİNE EL KOYAR MI?

Şimdi bankalar paralarına kurtarmak için kapalı kapılar ardında Hükümete baskı yapıyor. Konuşulan; Hükümetin Telekom’a el koyması, bu borçları da Hazine tahvili olarak bankalara ödemesi bir yöntem olarak ele alınıyor.

Diğer yöntem; Telekom’un yüzde beş hissesine sahip olan Türkiye Varlık Fonu da devreye girmesi ile bu borcu tasfiye etmesi ya da yine Hükümet elinde tuttuğu altın hisse hakkını kullanarak Telekom’u geri alması ifade ediliyor

Sonuç ortada tasfiye edilmesi gereken 4.74 milyar dolarlık tutar var. O da faizleri, gecikme maliyetleri hariç. Bankalar bekliyor ama konu vatandaş olsaydı, bankalar o vatandaşın “işini” çoktan bitirmişlerdi.

BU ENFLASYON İNMEZ

Geçenlerde yazdık, dünya ham petrol fiyatlarındaki artış bize zam olarak yansıyacak diye. Anında görüntü misali, 16 Ocak’tan itibaren 8 kuruş zam geldi. Geçen ayda 8 kuruşluk zam da göz önüne alınırsa her ay bu tutarda zamla benzin yılsonunda 7 liraya yaklaşır.

Diğer bir veri, tarım ürünleri endeksi geçen yıl yüzde 17.30 oranında artmış. Geçen yılın enflasyonda en büyük artışlar gıda ve ulaştırma sektörlerinde görülmüştü.

Bu demektir ki Ocak ayındaki artış oran yüzde 2’den aşağı çıkmaz. Bu iki sektörün enflasyona etkisini düşürmek için bol üreteceksiniz, ucuza taşıyacaksınız. Vat mı böyle bir ihtimal?