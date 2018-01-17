Donald Trump seçimleri kazanıp ABD’nin başkanlık koltuğuna oturduğunda, Türkiye’de sevinenler olmuştu…

Rakibi Hillary Clinton’un Dışişleri Bakanı olduğu günlerdeki icraatını hatırlayanlar, Trump’da tam bir “Türk Dostu” profili görüyordu…

Yanıldıklarını, ancak Trump ilk gezisini Türkiye’ye yapmadığında anladılar…

Bir ABD Başkanı’nın en önemli özelliğinin, tam bir “Amerikan Dostu” olması gerektiğini unutmuşlardı…

Ne var ki, Trump’a oy veren Amerikalı seçmenler de şaşkındı… Beyaz Saray’ın yeni sahibi, “tıpkı eline yeni bir oyuncak geçirmiş bir çocuk gibi” durmadan güç denemeleri yapıyor ve yalnızca dünyanın değil, Amerikan halkının da tepkisini çekiyordu…

Kararları yargı tarafından iptal edilmeye başlamıştı…

Gücünü gösterebilmek için, yeni düşmanlar bulması gerekiyordu ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a, can simidi gibi sarılıverdi…

Burada da sonuç “dünyanın kendini bir nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıya bulup, isyan etmesi oldu… Trump için tek oyun alanı olarak, Ortadoğu kalmıştı artık…

En son darbe ise Almanya’dan geldi Trump’a…

Alman medyasının amiral gemisi kabul edilen, merkez sol eğilimli Der Spiegel dergisi, bugüne dek yaklaşık 10 kez kapağa taşıdığı ABD Başkanı Donald Trump’ı bir kez daha ele aldı ve Trump, bu kez Der Spiegel’in kapağında “Geriye Evrimin Son Halkası” olarak sunuldu… .

Genelde evrimi simgelemek için kullanılan ve “İnsanın Yükselişi” diye bilinen, maymundan dik yürüyen insan, alet kullanan insan ve çağdaş insana evrilmeyi resmeden görseli tersine çeviren nitelikte… Çünkü çağdaş insandan sopalı insana, sopa kullanan maymunsu insana ve son halka olarak Trump’a geri gidiliyor…

Der Spiegel Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Susanne Beyer’in bir yazısı da aynı sayıda yayınlandı…

”İnsanlık tümden geriye gidiyor, hem de tek bir insan yüzünden” iddiasında bulunan yazar ”Gelecekte de bir müddet görevde kalacak, ama bu göreve ne zihinsel ne psikolojik ve hatta ne de fiziksel olarak uygun olan, nükleer silahlı bir ahmakla karşı karşıyayız tüm dünya olarak. İklim değişikliğinden nükleer tehdide, kadın erkek eşitliğinden ırkların eşitliğine ve daha pek çok konuda on yılların çabalarıyla elde edilen ilerlemeler tehlikede. Dünya Donald Trump’ı atlatıp hayatta kalmayı başarırsa her şeye nereden yeniden başlayacak.” diyor…

Bu sözlere tümüyle katıldığımı söylemem gerek…

Ama Türkiye’yi yönetenlere bir uyarım var bu arada…

Trump karşıtı bu tutum giderek yayılacak…

Gürültülü, sert ve meydan okuyan ve aslında içe dönük olan çıkışlardan uzak durun bir süre… Daha çok var seçimlere…

Yoksa “Trump’u devirmeyi başaran bir Batı dünyasının” oklarını bize de çevirdiğini görebiliriz…!