“Dış ödemeler dengesi açıklandı, malûm çevrelerde bir panik havasıdır, gidiyor. Efendim, cari açık 33 milyardan 47 milyar dolara çıkmış, Merkez Bankası rezervlerini yemişiz, açık beklentilerin üzerindeymiş, falan filân.

Gerçekten de bunlara hiçbir şey beğendiremiyoruz. Sen ihracata, turizme bak, artış var mı, var, ekonomi bu kadar büyük açığı finanse etmiş mi, etmiş, daha ne istiyorsun? Büyümek istiyoruz diyorlar, alın yüzde 7 büyüme ama her şeyin bedeli de var. Tabii ki bütçe, dış ticaret, sosyal güvenlik açık verecek, iç, dış borç artacak, enflasyon da olacak.

Bu ekonomi dediğin ot değil ki durduğu yerde büyüsün ama onlar bıraktığımız yerde otluyor. Büyüyen ekonomiye eski dar elbiseleri, on yaşındaki çocuğa beş yaş kıyafetlerini giydirirseniz tabii ki orası burası yırtılır, sökülür, açık olur. Bunlar büyüyen ekonominin fıtratında var. Bunlar eski Türkiye’nin kafaları. Bunların üstesinden geleceğiz inşallah. (Alkışlar)

İthalat niye yapılıyor, ihracat yapmak için. Bugüne kadar ben şunu ithal edeceğim dedin de dolar mı bulamadın? Ne istiyorsan, saman, kuzu, koyun, domates, hatta ekmek, getir, sat. Engel olan mı var? İşte gücümüz. (Alkışlar)

Bunların aklı bu kadardır. Daha 1980 öncesi 70 sente muhtacız diyenleri, IMF kapılarında sürünenleri ne çabuk unuttular? Şimdi IMF bizden para istiyor, vermiyoruz. Döviz rezervlerine bak, nereden nereye geldik? Bunları görmezler, varsa yoksa açık derler. Kimseyi aç açıkta bıraktık mı? (Sürekli alkışlar)

SANA NE BU ALTINDAN?

Birisi kalkmış, kafayı altın ticaretine takmış. Sana ne bu altından? Alırız, satarız satmayız, neyi kurcalıyorsun, neyin peşindesin? Sen git, düğünlere, sünnetlere bak bakalım, kimdeymiş bu altın? Gerekirse bir altın da sana takarız! Sana mı hesap vereceğiz? (Alkışlar)

Neymiş, bu cari açık böyle giderse nasıl para bulacakmışız? Bu nasıl kafa anlamak mümkün değil. Dünya âlem bize para vermek için kuyrukta, biri gidiyor diğeri geliyor, biz kabul etmiyoruz. Memleket ekonomisini borca bağımlı hale getirmedik, getirmeyeceğiz. İstersek bu borçları da bir gecede öderiz, kimsenin kaygısı olmasın. Yeter ki susun yoksa susturmasını da biliriz. (Ayakta alkışlar)

Şimdi şu faizler, özellikle bankalar, indirin faizi, açın yatırımcının önünü… Siz indirmezseniz biz indirmesini biliriz, siz açmazsanız biz açarız onların önünü. Ne diyoruz, Türkiye’ye artık farklı gözle bakın. Konut arzı 1,5 milyon adet olmuş, otomobile, taşıta fabrikalar yetişemiyor, limanlara, kamyonlara mal yetişmiyor ama birleri olup bitene mal mal bakıyor. (Alkışlar)

Birileri de rekor üzerine rekor kırdığımız büyümeyi hissetmiyoruz diyorlar. Bu kem gözle, bu bednam yüzle bakarsan tabii ki hissetmezsin. Aklını açmıyorsan gönlünü aç gönlünü… Gönül gözüyle bak ki bu açıkları anlayabilesin. (Alkışlar)

Biz istersek bu açıkları bir gecede kapatırız, bir gecede enflasyonu sıfırlarız, bu kadar güçlüyüz. Bu açıklar bizi korkutmaz. Ne demişler; borç yiğidin kamçısıdır.

Gün gelecek enflasyonu da faizleri de işsizliği de nasıl yerle bir ettiğimiz göreceksiniz. Tüm Afrika, Asya, hatta Avrupa kapımıza gelecek bize de iş verin diyecek. Hiç şüpheniz olmasın, o günler yakında. (Ayakta alkışlar)

GÖKTEN UÇAK YAĞACAK

Şimdi İstanbul’a hava alanı yapıyoruz. Dünya gıptayla bakıyor. Diyorlar ki bunların ekonomilerinde her rakamın başında eksi işareti var ama nasıl oluyor da böyle milyarlarca dolarlık hava alanı yapıyorlar?

Anlamazlar tabii. Anlamadıkları gibi çamur atıyorlar. Neymiş inşaat yapımında 27 işçi hayatını kaybetmiş. Bu işler fedakârlık ister. Geride bir işçi de kalsa bu işi zamanında bitireceğiz. Buraya gökten uçak yağacak uçak! (Uçarcasına alkışlar)

Siz, bu gafillere, kendini şer odaklarına kaptırmışlara bakmayın. Tüm teşvikler, destekler ortada. Daha da fazlasını getireceğiz. Sen yeter ki iste. Hem ne istedin de vermedik? Kredi, para, arsa bedava, orada duruyor. Sen eline bir çivi al, çekiç de bizden tokmak da!

Ekonomide açık vermek bizim işimiz. Gerekirse daha fazla açık vermekten bir an çekinmeyiz. Açık vere vere büyüyeceğiz. Bu açıklar bize vız gelir tırıs gider. En derin muhabbetlerimle kalın”. (Mehter eşliğinde saatlerce alkışlar)