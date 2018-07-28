ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin, çocukların ağlarken, yetişkinlerin ise hapşırırken ve öksürürken ana bronşlar ya da soluk borusuna yabancı cisim kaçırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Bilgin, çıkan yabancı cisimler karşısında bazen kendilerinin de çok şaşırdıklarını söyledi.

3 yaş altındaki çocuklarda yabancı cisim yutma sorununun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Bilgin, haftada 3-4 vaka ile karşılaştıklarını söyledi. 2017 yılında 120 civarında hastanın bronş ya da soluk borusundan yabancı cisim çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Bilgin, hastaların çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade etti. Özellikle her şeyi ağzına almaya çalışan 2 yaş civarındaki çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, ailenin fark etmemesi durumunda çocuğun akciğerini kaybedebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Bilgin, “Yabancı cisim hayatı tehdit ettiği için acilen çıkarılması gerekiyor. Yabancı cisimlerin yüzde 60’ı sağ ana bronşa, yani sağ akciğerin girişine, yüzde 30’u ise sol ana bronşa kaçıyor. Yüzde 10’u ise soluk borusuna açıyor. Soluk borusunu tam tıkadığı için bize gelemiyor bile hasta, ölüme neden oluyor” diye konuştu.

Çoğu zaman akciğere yabancı cisim kaçan çocukların ailelerinin fark etmediğini ve bir süre sonra çocukta astım, bronşit gibi hastalığa benzer şikayetlerin ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Bilgin, ailelerin önce çocuk doktoruna, ardından alerji doktorlarına başvurduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bilgin, “Aile çocuğun yabancı cisim yuttuğunu görmediyse başvurduğu hekimin bu konuyu iyi sorgulaması gerekir” dedi.

‘KURUYEMİŞLER BAŞ BELASI’

Çocuklarda özellikle kuruyemişlerin büyük sıkıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgin, “Kuruyemişler başımızın belası. Leblebi, fındık, fıstık, kabak çekirdeği gibi. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi. Oyuncaklarda çeşitli uyarılar olmasına karşın 3 yaş altındaki çocukların bu oyuncaklarla oynarken bir parçasını akciğerlerine kaçırabildiğini aktaran Prof. Dr. Bilgin, “Mesela bir çocuk hastamızın akciğerinden oyuncakta bulunan led lamba çıkardık. Ayrıca dikkat edilmesi gerekenlerden biri de ıslak mendiller. Çocuk bunu ağzına aldığı zaman kağıdını yutabiliyor. Babasının yakasındaki rozeti, gözlüğün kenarındaki küçük vidaları ya da annesinin küpesini, bozuk paraları yutan çocuklar var” dedi.

‘AĞLARKEN YEMEK YEDİRMEYE ÇALIŞMAYIN’

Yediği yemeği bronş ya da soluk borusuna kaçıran çocuklara da çok sık rastlandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bilgin, “İştahsız bir çocuk yemek istemeyip ağlarken ağzındaki yemek, soluk borusuna ya da bronşlara kaçabiliyor. Lütfen çocuklara ağlarken yemek yedirmeye çalışmayın. Çocuklardan pirinç, mercimek, ekmek parçası, nohut, fasulye gibi yiyecekleri çıkardık. Bunlar çok tehlikeli. Mutlaka çıkarılması gerekir. Bir küçük çocuğun soluk borusunun çapı 1 santimetrenin altındadır. Bu tip yiyecekler başlangıçta bir şikayete neden olmasa bile bir süre sonra şişince soluk borusunu tamamen kapatıp ölüme neden olur” ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerde de bu tip vakalara sık rastlandığını vurgulayan Prof.Dr. Bilgin, “Başlarını örten kız çocuklarımız boncuklu toplu iğne kullanıyor. Örtüyü bağlarken de bu iğneyi ağızlarına alıyorlar. İşte o esnada hapşırmaya çalışıyorlar. İnsanlar hapşırırken önce kuvvetli bir nefes aldıkları için iğne de akciğere kaçabiliyor. Öksürmeye çalışırken de aynı tehlike var. Böyle hastalarımız oldu” dedi.

‘DİŞİNİ YUTAN DA VAR ÇİVİ YUTAN DA’

Kendilerinin bile şaşırdıkları ilginç vakalarla karşılaştıklarını da söyleyen Prof. Dr. Bilgin, şunları kaydetti:

“İnşatta çalışan işçinin ağzındaki çiviyi akciğerine kaçırma riski var. Böyle bir hastamız oldu. Protez dişini, implantı yutan hastalarımız var. Üstelik bunu fark etmiyor da. Diş hekimine gittiğinde hekim dişini yutmuş olabileceğini ve bir müddet sonra bunu çıkaracağını söylüyor. Ama iyileşmeyen bir akciğer enfeksiyonuyla ortaya çıkıyor ki diş akciğerine kaçmış. Yine ilginç bir örnek. Bir hasta bize astım şikayetiyle geldi. Tomografide akciğer alt lobunda bir cisim gördük. Bronkoskopi ile çıkaramayacağımız için ameliyatla çıkardık. Cismin etrafı enfeksiyonluydu. Hastaya sorduğumuzda 10 yıl önce oyuncak tüfekle balona ateş ederken, tüfeğin ağzına takılan parçayı ağzına aldığını, sonra onu düşürüp kaybettiğini söyledi. Düşünün farkında bile değil. Tam 10 yıldır o yabancı cisim akciğerinde duruyordu.”