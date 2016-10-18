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Bridgestone, Jaguar XJ220 için lastik geliştiriyor

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Bridgestone, Jaguar’ın 1992-1994’te ürettiği XJ220 modeli için yeni lastik geliştireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bridgestone, İngiltere’de yer alan Don Law XJ220 ile iş birliğine giderek Jaguar’ın 1992-1994’te ürettiği ve otomobil sektörünün efsanelerinden biri haline gelen modeli XJ220’in 25’inci yaşı için özel lastikler geliştirmek üzere çalışmalar başlattı.

Bridgestone’un XJ220 için orijinal özelliklerine uygun lastik üretimi için kurduğu ekipte Don Law Racing’in uzman teknisyenlerinin yanı sıra XJ220’yi geliştiren baş mühendis ve otomobilin ilk test sürüşlerini gerçekleştiren pilot yer alıyor.
Üretimi durdurulmasına rağmen İngiltere’de Don Law Racing’in çalışmalarıyla yolculuğunu sürdüren XJ220’ye uygun ebatta lastikler 22 yıldır üretilmiyordu. Bridgestone, yüksek teknoloji ile ürettiği yeni lastiklerle otomobilin 2017’de kutlayacağı 25’inci yaşında, efsanevi modelin meraklılarını da memnun etmeyi hedefliyor.

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