Branda kaplı tek odada yaşıyorlar

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ndeki 6 kişilik Çiftçi ailesi tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Evinin kalan kısmlarının operasyonlar sırasında zarar gördüğünü belirten A. Hekim Çiftçi, yetkililerden yardım istiyor.

Yüksekova İlçesi’nde hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren sokağa çıkma yasağında sürdürülen operasyonlar sırasında birçok ev gibi Çiftçi ailesinin oturduğu evde kullanılamaz hale geldi.

30 Mayıs’ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağının ardından ilçeye dönen Çiftçi ailesi, o günden beri zor günler yaşıyor. 3 odası, mutfağı ve banyosu olan ev, operasyonlar sırasında büyük zarar gördü ve tek bir odası ayakta kaldı, diğer bölümler ise yıkıldı. Çiftçi ailesi ayakta kalan tek odasını derme çatma onarıp, buraya yerleşti. Soğuktan korunmak için odanın damını ve duvarlarını bandayla kapattığını anlatan A.Hakim Çiftçi, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

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