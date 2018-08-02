AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Dr. Okan Bozyurt, “Yeryüzünde ne kadar çok şimşek olur veya yağış meydana gelirse ozon tabakası kendini o kadar çok tamir edebiliyor. Son uydu gözlemlerinde, ozon tabakasındaki incelmenin azalmaya başladığı tespit edildi” dedi.

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Bozyurt, son dönemde artan yağışlar nedeniyle oluşan yıldırım ve şimşeklerin, atmosferin alt ve üst katları arasındaki sıcaklık dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Bozyurt, bu yıl konveksiyonel (ısınan havanın ortaya çıkması ile oluşan yağış türü) yağışların çok şiddetli geçtiğini aktaran Bozyurt, “Yerin ısınmasına bağlı olarak atmosferin alt katları da çok şiddetli sınıyor. Isınan hava hızla yükseliyor; fakat bu sene atmosferin üst sevilerindeki havada soğuma var. Atmosferin alt ve üst katları arasında sıcaklık dengesizliği var.

Aşırı ısınan atmosferin alt katları ile aşırı soğuyan üst katlarında sıcaklık alışverişi var. Bu şimşek olaylarını doğuruyor. Ayrıca sağanaklar da meydana getiriyor. Bu sene dikkat ederseniz mayıs ayının başlarından temmuz ayına kadar aralıksız yağışlar meydana geldi. Daha sonra ara verdi ve şimdi tekrar başladı” diye konuştu.

‘YILDIRIM, TOPRAK İÇİN FAYDALIDIR’

Yerle atmosfer arasında devamlı elektrik alışverişi olduğunu kaydeden Bozyurt, “Isınmadan dolayı burada pozitif yüklü elektrik parçacıkları var. Soğumadan dolayı yukarıda negatif elektrik parçacıkları var.

Dolayısıyla yerle atmosfer arasında devamlı elektrik alışverişi var. Bu son derece olumlu. Her yıldırım düştüğünde toprakta azot oluşumu meydana geliyor. Toprağın verim miktarı artıyor. Çiftçiler bu yıldırımdan memnundur normalde. Tabii ki insana ve canlılara çarpmadığı sürece. Yıldırım toprak için faydalıdır. Yer ve atmosfer arasındaki elektrik dengesini sağlamaktadır” dedi.

‘OZON TABAKASINI TAMİR EDİYOR’

Yıldırım ve şimşeklerin ozon tabakasını tamir ettiğini dile getiren Dr. Bozyurt, şunları söyledi:

“Ozon tabakasındaki delik ve incelme 1979 yılında keşfedildi. 1980 ile 1990 yıllarda iyice arttı. Daha sonra bu konuda kimyacılar, coğrafyacılar ve yer bilimciler birtakım çalışmalar yaptı. Deliğin tamiri ve incelmenin giderilmesiyle ilgili araştırmalar yapıldı. Floroklorokarbon üretimi azaltıldı.

Klima cihazlarından çıkan gazlar azaltılmaya çalışıldı. Yağış miktarı da küresel ısınmadan dolayı biraz arttı. Küresel ısınmadan dolayı buharlaşma, buharlaşmadan dolayı da yağış miktarı artıyor. Yağış miktarlarına bağlı olarak şimşek olayları da arttı. Her şimşek meydana gelişinde ozon tabakasında ozon oluşumu var.

Şimşeklerle beraber burnumuza bir koku gelir. Sanki sarımsak kokusu gibidir. Bu ozon oluşumudur. Yeryüzünde ne kadar çok şimşek olur veya ne kadar çok yağış meydana gelirse ozon tabakası kendini o kadar çok tamir edebiliyor. Son uydu gözlemlerinde ozon tabakasındaki incelmenin giderek azalmaya başladığı tespit edildi. Bu da yağışlar ve özellikle şimşek olaylarından kaynaklanıyor.”