Macaristan’da düzenlenen 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali’nde (EYOF 2017) kadınlar 3000 metrede ikinci olan, kariyerinde dünya şampiyonluğu ve Balkan üçüncülüğü bulunan 16 yaşındaki milli atlet İnci Kalkan, ”en büyük hayalim” dediği 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya almak için çalışmalarına devam ediyor.

Aksaray’daki Dağılgan Spor Kompleksi’nde çalışmalarını sürdüren İnci, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından Macaristan’ın Györ kentinde temmuz ayında düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali’nde gümüş madalya kazandı.

Geçtiğimiz yıl Trabzon’da, 250’si Türkiye’den olmak üzere 40 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda (Gymnasiade 2016) 3000 metrede dünya şampiyonu olan İnci Kalkan’ın kariyerinde, Yıldızlar Balkan Atletizm Şampiyonası’nda üçüncülük ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Kendisini keşfeden Milli Takım antrenörü Hatice Çelik ile 2010 yılından itibaren günde 8 saat süren antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren İnci’nin en büyük hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.

– “Çok çalışarak hedeflerimi gerçekleştireceğim”

İnci Kalkan, yaptığı açıklamada, 9 yaşında başladığı atletizmin kendisi için dönüm noktası olduğunu ve adeta bu sporla büyüdüğünü söyledi.

Bugüne kadar birçok şampiyonada yarıştığını dile getiren genç sporcu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde kadın atletizm sporcusu kolay yetişmiyor. Bunun bilincinde olarak çok sıkı çalışıyorum. Sabah ve akşam günde 8 saat süren antrenmanlarım var. Bundan önceki hedeflerimde kendime güvendim, yapacağıma inandım ve başardım. Bir bayan sporcu olarak en büyük hedefim olan olimpiyatlara katılarak ülkemi temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Ayrıca önümüzdeki yıl Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda başarı elde etmek istiyorum. Çok çalışarak hedeflerimi gerçekleştireceğim.”

– “Olimpiyat komitesinin takip

ettiği bir sporcu”

Milli takım antrenörü Hatice Çelik ise İnci’nin çok yetenekli bir atlet olduğunu belirtti.

Sporcunun birçok fedakarlıkta bulunarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çelik, şunları kaydetti:

“İnci’nin şu an Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde ismi yer alıyor. Bu da çok büyük başarı. Kendisi, olimpiyat komitesinin takip ettiği bir sporcu. Daha büyük başarılara imza atacak inşallah. Ona çok güveniyoruz. Aksaray’dan böyle bir yeteneğin çıkması, hem ilimiz hem de ülkemiz adına gurur duyacağımız bir durum. Şu an ilk hedefimiz 6-18 Ekim 2018’de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda başarı elde etmek. Orada bir nevi olimpiyatların provası yapılıyor. Bu nedenle çok önemli bir organizasyon. Burada iyi derece elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı hedefliyoruz.”