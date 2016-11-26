Bozkırda milyon yıllık deniz fosilleri bulundu

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı bir köyde bilim insanlarının yaptığı yüzey araştırmasında, Anadolu’nun doğa tarihine ışık tutacak 33 ile 55 milyon yıl öncesine ait deniz fosilleri bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yüzey Araştırmaları Grubu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman başkanlığındaki ekibin Kırşehir-Yozgat yüzey araştırmaları çalışmasında bulunan ortalama 40 milyon yıl öncesine tarihlenen kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, deniz yıldızları, midyeler ve derisi dikenliler, bilim insanları arasında heyecan uyandırdı.

Daha önce literatürde olmayan Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Karakuyu köyündeki fosiller, Kültür ve Turizm Bakanlığına rapor edilerek tescillenmesi sağlandı.

Doç. Dr. Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir-Yozgat yüzey araştırmaları yaptıkları sırada Mucur ilçesine bağlı Karakuyu köyünde deniz fosilleri tespit ettiklerini söyledi.

Bulunan fosilleri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Müzesindekilerle karşılaştırdıklarını ve bölgeyle ilgili literatür taraması yaptıklarını ifade eden Erkman, Kırşehir yöresinde deniz fosilleriyle ilgili bir tescile rastlamadıklarını dile getirdi.

Erkman, bulunan kabuklu ya da kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, deniz yıldızları, midyeler ve derisi dikenli fosillerin Eosen dönemi olan 33 ile 55 milyon yıl önceye ait olabileceklerini tahmin ettiklerini vurguladı.

Uzmanlık alanının omurgalı hayvanlar olduğunu, omurgasızların kendi alanı olmadığını, bu nedenle ilgili bilim insanlarının burada daha detaylı çalışma yapması gerektiğini bildiren Erkman, şöyle konuştu:

“Proje kapsamında 2015 yılında Kırşehir-Yozgat Neojen dönem yüzey araştırması sırasında Mucur ilçesindeki Karakuyu köyünde numulitli bir tabakaya rastladık. Yaptığımız araştırmada buranın henüz literatüre tescil edilmediğini gördük. Molluscalar, yumuşakçalar, omurgasızlar, deniz yıldızları ve minareler bulduk. Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderdiğimiz raporla buranın tescil edilmesini sağladık. Burası Eosen döneme tarihlendirilen numulitli ve yumuşakçaların olduğu bir lokalite. Deniz minareler, deniz yıldızları, kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar var.”

“Bu fosiller bize bir dönem Kırşehir’in deniz olduğunu gösteriyor”

Fosillerin Tetis (Thethys) Denizi’nin kalıntıları olabileceğine işaret eden Erkman, “Anadolu daha önceki zamanlarda bir sığ denizin altında. Zamanla bu deniz kuruyor. Bu bölgenin eski bir deniz olan Tetis Denizi’nin son kalıntıları olduğunu düşünüyoruz. Tarihlenmesinin de 33 ila 55 milyon yıl arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, daha net bulgulara ulaşacağımıza inanıyorum. Molluscalar, gastropodalar ve yumuşakçalar, salyangozlar bulduk.” diye konuştu.

Bulunan fosillerden eskiden Kırşehir’in bir deniz olduğunun anlaşıldığına vurgu yapan Erkman, şunları kaydetti:

“Bu fosiller bize bir dönem Kırşehir’in deniz olduğunu gösteriyor. Anadolu’nun doğa tarihi açısından önemli bir lokalite olduğu kanısındayım. Buradaki çalışmaların paleoekolojik, paleocoğrafik, paleokilamotolojik katkıları olacağını düşünüyorum. Anadolu doğa tarihi açısından burada çalışılması gerekir. Daha sonra yapılacak çalışmalar Anadolu’nun, özellikle de Kırşehir’in doğa tarihi, paleoiklimi, paleocoğrafyası konusunda önemli bilgiler verecek bize.”

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