“BOZKIRDA AŞK VE İSYAN” romanının yazarı Mehmet Necati Demircan, halen Kayseri Sümer Lisesi’nde edebiyat öğretmeni. lise ve üniversite öğrencileri için ders kitapları hazırlamış ve Halk Edebiyatı bilimdalında yüksek lisans yapmıştır.

Yıllar önce benim de öğrencimdi. Demircan’ı , Dikkatli, çalışkan, azimli ve yaratıcı bir öğrenci olarak hatırlarım. Yazdığı romanı bana imzalayıp verdiğinde büyük gurur ve mutluluk duydum. Doğup büyüdüğümüz bölgenin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve tarihi geçmişine bilgi ve belgelerle ışık tuta romanı heyecanla ve dikkatle kısa bir sürede okudum. Sevgili öğretmen yazar M.Necati Demircanı’ı yürekten kutluyor,yeni eserler yazmasını bekliyorum.

Öğretmenler yetiştirdikleri öğrencilerle guru duyarlar.Yazar olmak güç bir iştir. Kitap yazmak uzun uğraşılar,araştırmalar, özveriler, özgüven ve azim ister. Bütün bu umsurları özünde ve kaleminde toplayan M.Necati Demircan , IQ Yayınları arasında çıkan “BOZKIRDA AŞK VE İSYAN” romanında bilgi ve belgeleri harmanlayarak tarihe ışık tutan bir roman ortaya çıkarmış.

prof.Dr. Nevzat Özkan’ın çok anlamlı sunuşu ile başlayan romanda ,Ermeni isyanyanları ile ilgili olarak yer , zaman ve kişiler belirtilerek ayrıntılı bilgiler verilmekte.

Romandan bazı alıntılar bize pencere açmakta. Bu pencereden içeri girmek ve romanın heyecan verici akışına katılmak isteyenler e-mail: [email protected] ’a girebilirler. Edinebilirler. İnsanlarımız ve gelecek kuşakların geçmişi doğru algılamaları ve yargılamaları için bu kaynak eseri okumalarında yarar bulunmakta.

“Bir başkadır bozkırda yaşam, kolay kolay anlaşılmaz… Bozkırın insanı çifte kavrulmuştur… Yozgat bozkırın merkezinde yer alır…Boğazlıyan, Yozgat sancağına bağlıdır.

Nüfüs ve ekonomik hayat bakımından oldukça canlıdır… İğdeli, bozkırın koynunda geçimini tarımla sağlayan çalışkan insanların yaşadığı bir köydür…Ahbar’ın höyüğü, Abdal Gağı,Çokradan Beleni, Çandır Beleni köyü kuşatmıştır.

Zeynep kadının oğlu Ahmet ile,köyün en güzel kızı Arkine arasında başlayan duygusal yaklaşımın başlangıcı ve sonuçları bütün acı ve tatlı ayrıntılarıyle harmanlanmış romanda.

Romanın ara başlıkları, okuyuculara kısaca ipuçları vermekte:

Aşka Dair /Resul/Merzifon Anadol Koleji/ Aşka uçarsan kanatların yanar,Aşka uçmazsan kanat neye yarar/ Silah ve Kan/ Fotoğrafçı Misak/ Moruk namı diğer Jirayr/ 1.Yozgat İsyanı/Maden Postası /Derbent Karakolu/ Yozgat’a Giderken / Merzifon Amerikan Koleji’nde Yangın / Sultan Abdülhamit / Bertevian Okulu / 2.Yozgat İsyanı/ Kiror’un Celbi/ İğdeli’ye Silah Sevki/ Seferberlik ilanı/ Şaki Kormanik Samuel Çetesi/ Tehcir… Vartan’ın Anlattıkları / Tehcir Mahkemesi/Milli Mücadele /Çapanoğlu İsyanı/ Hagup’un Yetimhaneye gidişi/Nahr İbrahim Yetimhanesi/Hagop’a Kardeş…

Konusunu hayatın gerçeklerinden ve Yozgat yöresinde yaşananlardan alan Mehmet Necati Demircan’ın ” BOZKIRDA AŞK VE İSYAN” romanının son sözü :” Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz.”

Yazar Demircan’ın, Akçağ Yayınlarından çıkan”Rumeli’de Hazan Mevsimi” romanı, 2014 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman Yarışması Birincisi” olarak ödüllendirilmiştir. Roman hakkında, yazarın kaleminden şunlar ifade edilmekte: Bu romanda,Rumeli’de yüzyılrca Osmanlı idaresinde ,Osmanlı coğrafyasının en güzel coğrafyasında kardeşçe yaşayan halkların, Osmanlıya karşı nasıl kışkırtıldığı,nasıl silahlandırıldığı ve Rumeli’nin kaynayan bir kazana dönüştürüldüğü anlatılmaktadır…” Tarih meraklıları,tarihi günümüze taşıyan bu anlamlı romanları mutlaka okumalıdırlar.

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