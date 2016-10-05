Bozdağ ve Kalın’dan tazminat davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şehit Ömer Halisdemir’in ailesine açıldığı öne sürülen tazminat davasına ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakan Bozdağ, Halisdemir ailesine açıldığı iddia edilen tazminat davası hakkında Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Darbeci Semih Terzi’nin ailesi tarafından Şehit Halisdemir’in mirasçıları aleyhine açılmış bir tazminat davası olmadığını belirten Bozdağ, “Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır.

İşin aslı, merhum Şehid Ömer Halisdemir’in mirasçı eşi/çocuklarının,’Çocuk mallarının korunması’ için Aile Mahkemesine açılmış bir davadır. Darbeci Semih Terzi’nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava da ‘Çocuk mallarının korunması’ davasıdır. Darbeci S.Terzi’nin mirasçılarıyla ilgili davanın, merhum Şehid Ömer Halisdemir’in mirasçılarıyla ilgisi yoktur. Her iki dava ayrıdır” açıklamasında bulundu.

-“15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN HUKUKİ İŞLEMLERİ HASSASİYETLE VE YAKINDAN TAKİP EDİLECEKTİR”-

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da söz konusu iddialar üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı. Halisdemir ailesi aleyhine dava açıldığı yönündeki haberlerin yayılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konunun araştırılması yönünde talimat verdiğini kaydeden Kalın, “Adalet Bakanlığından alınan bilgiler çerçevesinde böyle bir davanın açılmadığı anlaşılmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin hukuki işlemleri hassasiyetle ve yakından takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

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