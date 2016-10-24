BOZDAĞ: İŞKENCEYE DAİR HER HABERİ TAKİP EDECEK BİRİM OLUŞTURDUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Adalet Bakanlığında, ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkenceye dair medyada yer alan her haberi/yorumu takip edecek birim oluşturdum.

Bu birim, medyada yer alan her haber ve yorumu titizlikle takip edecek, derhal inceleyecek, incelettirecek, sonucu da kamuoyuna açıklayacak” paylaşımında bulundu.

Bakan Bozdağ, Cezaevlerindeki işkence iddiaları üzerine Twitter’dan paylaşımlarda bulundu. Türkiye’deki Cezaevlerinde kötü muamele ve işkencenin olmadığını belirten Bozdağ, işkence iddialarında bulunanları ispata davet ederek, “İspat edemezlerse müfteridirler” ifadesini kullandı.

-“TÜRKİYE HİÇBİR ASILSIZ İDDİAYI KABUL ETMEZ”-

Türkiye’yi kötü muamele ve işkenceyle suçlayanların, kötü muamele ve işkenceyi nerede, kime, kimin, ne zaman ve nasıl yaptığını da açıklamaları gerektiğine dikkat çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kötü muamele ve işkence ile Türkiye’yi suçlayanlara diyoruz ki; a)Hangi cezaevinde yapılmış, b)Kime yapılmış, c)Kim/kimler yapmış,.. d)Nasıl yapılmış?, e)Ne vakit yapılmış? Söyleyin gereğini yapalım; bilgi vermiyorlar; şikayet edin/ettirin, şikayet etmiyor/ettirmiyorlar. Türkiye’ye iddiaları araştıracak bilgi ve fırsatı vermiyorlar; Türkiye’nin açıklamalarını kabul etmiyorlar; sadece Türkiye’yi suçluyorlar. Asılsız iddiaların kabulünü ülkemize dayatanlar bilsin ki Türkiye, hiçbir asılsız iddiayı kabul etmez; aslı olanın da üstünü örtmez/örttürmez. Kötü muamele/işkenceye sıfır tolerans diyen ve bu suçlarda zamanaşımını kaldıran Türkiye’yi bu konuda suçlamak, büyük haksızlıktır.”

-“DENETİMLER EKSİKSİZ YAPILMAKTADIR”-

Türkiye’deki cezaevlerinde ve tutukevlerinde kötü muamelenin ve işkencenin olmadığını “ilan eden” Bakan Bozdağ, “Yalan/iftirayla olmayan var edilemez” diyerek, şu paylaşımlarda bulundu:

“Adalet Bakanlığında, ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkenceye dair medyada yer alan her haberi/yorumu takip edecek birim oluşturdum. Bu birim, medyada yer alan her haber ve yorumu titizlikle takip edecek, derhal inceleyecek, incelettirecek, sonucu da kamuoyuna açıklayacak. Türkiye Ceza ve Tutukevleri, uluslararası denetime, sivil denetime, adli ve idari denetime de açıktır. Bu denetimler, eksiksiz yapılmaktadır. Ayrıca Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi(CPT)ve Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Birimi(SPT)dilediği vakit, sınırsız denetlemektedir.

-“İL-İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI DA PERİYODİK DENETİM YAPAR”-

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, kanunla yetkilendirilmiş Sivil izleme Kurulları ve İl-İlçe İnsan Hakları Kurulları da periyodik denetim yapar. Bir şikayet veya ihbar geldiği takdirde, İnfaz Hakimlikleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları inceleme + adli-idari soruşturmalar yapmaktadır. Ayrıca idari denetim kapsamında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve CTE Kontrolörler Birimi, yasa gereği bizzat cezaevlerini denetlemektedir.” (

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