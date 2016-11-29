Böyle siyasetçiye ihtiyacımız var!

Fransa’da ilkbaharda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağın adayı Francois Fillon oldu. Seçimin favorisi olarak gösterilen Fillon’un vaatlerine bakınca donup kaldım.

“Halen 62 olan emeklilik yaşı çok düşük… İnsan ömrü uzadı. Dolayısıyla emeklilik yaşını 65’e çıkartacağım… Böylece sosyal güvenlik sistemi rahatlar” diyor Fillon…

Bir başka vaadi şöyle:

“Haftada 35 saat çalışma süresini az buluyorum… Bu süreyi uzatıp makul bir noktaya getirmek gerekir… Seçildiğim takdirde ilk yapacağım işlerden biri de bu olacak…”

Şu ilginç vaat de Fillon’a ait:

“Kamu personeli sayısında büyük şişkinlik var… Bunu aşağıya çekmek zorunlu oldu. Kamudan 500 bin kişiyi çıkarmayı hedefliyorum…”

Ve bir diğer vaat daha:

“Gelir gider dengesini sağlamak amacıyla bütçede 100 milyar Euro’luk bir düşüş yapmayı öngörüyorum… Amacım Fransa’yı değiştirmek, bugünkünden daha yaşanır bir ülke haline getirmek…”

İlginç değil mi?

Bizde seçimlerde siyasiler vaat yarışına girişir.

Son seçimde asgari ücretin adeta açık artırmaya çıkarıldığını görmüştük… Bir parti “1300 lira” derken, diğeri “1500 lira” sözü vermişti. Hatta net 5000 bin lira yapacağını söyleyen parti bile vardı.

Daha eskiye gidersek bir seçimde emeklilik yaşını düşürme yarışı yaşanmış, sonuçta kadınları 36, erkekleri 40 yaşında emekli yapacağını söyleyen liderin partisi birinci olmuştu.

Bizim de Fillon gibi siyaset adamlarına ihtiyacımız var…

Seçim kampanyalarımızı “siyasi rüşvet dağıtma şenlikleri”ne dönüştürmemeliyiz.

Tabii bunun için gerçekçi siyaset adamlarına olduğu kadar, ayakları yere basan, “Bu seçim hayhuyunda ne kaparsak kârdır” demeyen seçmene de ihtiyacımız olduğunu unutmamak gerekiyor.

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