Sakarya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan bir profesör, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır” demiş… Şu münafık Batılıların yaptığını görüyor musunuz?

Bizim padişahımızın buluşunu yüz yıl sonra kendi buluşları gibi ortaya çıkardılar.

İnsaf yahu, bu kadar da olmaz yani!

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Rahmetliyi yakından tanırdım!

İnstagrama da çok meraklıydı.

Saraydan durmadan fotoğraf ve video paylaşımı yapardı.

“Bak arkadaş, olan var olmayan var, bulan var bulamayan var, böyle öğünmek günahtır!” derdim ama dinleyen kim!

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Facebook’ta da kalabalık bir grubu vardı rahmetlinin.

Aman Allah’ım neler paylaşırdı.

Trapezden çok güzel atlar, motokros yarışlarına katılır, akşamları sarayın diskosunda yakın dostlarıyla twist yapar, sonra da bunların hepsini Facebook’a yüklerdi.

İşin yoksa sabaha kadar izle dur!

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Laf aramızda akıllı telefonundan whatsappla mesajlaşmaya da bayılırdı, yani öyle böyle değil.

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İnternette değişik adlarla hesaplar açtırır, eşini dostunu işletirdi.

Ha, az daha unutuyordum:

Kendi gerçek adıyla açtığı hesaptan gönderdiği e-mail’lere yanıt verilmezse hemen küserdi. Ondan sonra barışmak için uğraş Allah uğraş!

Bende yalan yok, neyse onu anlatıyorum işte.

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Şaka bir yana, tarihi ve bilimsel bir gerçeği ortaya çıkardığı için Sakarya Üniversitesi Profesörü’ne minnettarım. Böyle hocalarımız oldukça sırtımız yere gelmez!